В России «белыми воротничками» называют работников умственного труда: это юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, административный персонал. К «синим воротничкам» традиционно относятся представители рабочих специальностей: сотрудники сферы производства, добычи сырья, строительства, сервиса. Первым в свете новых реалий Центробанк РФ предрекает массовую безработицу. Уже сегодня конкуренция за место инженера или рабочего составляет до трех человек на место. На место в офисе — достигает десяти. Фактически это означает, что офисные клерки прямо сейчас перестают цениться.

Время держаться за свои места

Россия сменит белые воротнички на синие, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике. Тенденцию подтверждают эксперты рынка труда. Хотя россияне и сами понимают свои перспективы, слишком они очевидны.

Прогнозы и аналитиков, и других специалистов строятся с учетом таких аспектов, как налаживание в стране собственных производств, освоение нового оборудования взамен теперь недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного. Естественно, все это потребует большего числа именно рабочих. Более того, отмечает «Лента», дефицит «синеворотничковых» кадров уже наблюдается на рынке труда. То, что для рекрутеров это не новость, подтвердила и главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. По данным гендиректора платформы «Рокет Ворк» Анастасии Усковой, спрос на «синих воротничков» вырос еще во время пандемии и не был удовлетворен полностью. Даже при том, что зарплаты в данных категориях увеличились на 20–25% и больше.

В то же время из России уходят (или делают вид, что уходят) крупные зарубежные компаний из сфер «белых воротничков». Прямые следствия: часть их сотрудников потеряет работу, а количество вакансий этих категорий сократится. Как сказала Наталья Данина: число «беловоротничковых» вакансий снижается на фоне роста числа резюме в этих сферах, а работодатели отмечают, что люди стали держаться за свои места. И это понятно.

Парадокс процессов

Парадокс нынешней ситуации заключается еще и в том, что, пока весь мир оцифровывает производства и автоматизирует труд, в России, получается, возможны обратные процессы.

Кроме того, обычно «там, где больше спрос, готовы платить щедрее», говорит руководитель «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, но: «В нынешних условиях прибавка в зарплате «синих воротничков» вряд ли будет ощутимой — в среднем можно ожидать номинальной прибавки на 7–10% за год». При этом в сегменте «белых» зарплаты могут немного упасть, особенно у «джунов» и «миддлов», прогнозирует специалист.

Также скорее всего бизнес будет смотреть в сторону рабочих-фрилансеров и переходить на модель «аренды кадров». Потому что работодатели, особенно те, кто приостановил деятельность в России, теперь не готовы рассматривать людей без опыта, новичков или начинающих. Другими словами: не готовы растить кадры и тратить ресурс, который включает время и деньги, на обучение и адаптацию сотрудников. В нынешних условиях это невыгодно.

Программисты из тюрьмы

Вынужденное импортозамещение приведет к замещению белых воротничков синими, подмечает «Известиям» и генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров. Эксперт полагает, что для сохранения конкурентоспособности на рынке труда россиянам следует «инвестировать в себя»: приобретать прикладные навыки, которые повысят квалификацию, или переходить в другую сферу, где сейчас наблюдается дефицит специалистов.

Но Захаров напоминает, что страну ожидает большая нехватка IT-кадров. Причем не только программистов, но и продакт-менеджеров, аналитиков, IT-юристов.

Не случайно с 27 апреля в стране разрабатывается даже инициатива ФСИН по привлечению к удаленной работе на российские коммерческие компании IT-специалистов из тюрем. И вроде как эту идею предложили предприниматели сразу нескольких регионов РФ. Речь идет только о тех IT-работниках, кто отбывает наказание в исправительных центрах, уточнил заместитель главы ФСИН Александр Хабаров.

Опыт и компетенции

Что касается «белых воротников», то главный исполнительный директор Magnum Hunt Executive Search Ольга Селиванова считает, что определяющее значение в ближайшем будущем будет иметь не профессия, а конкретный наработанный опыт и компетенции работника.

«Например, среди юристов спрос может сместиться со специалистов в области европейского или американского права на тех, которые могут сопровождать развитие новых направлений бизнеса компаний в странах Азии. Со специалистов, занимающихся сделками M&А и IPO, на специалистов по банкротствам и реструктуризации, — пояснила директор ведущей международной компании, специализирующейся на поиске руководителей высшего звена. — Будут востребованы антикризисные управляющие, директора по стратегии и развитию бизнеса, по логистике с опытом работы на азиатских рынках, руководители по IT и цифровизации». Да, азиатское направление будет развиваться: Запад, кажется, многое сделал для этого.

Впрочем, ситуацию не стоит рассматривать однобоко, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. По его мнению, вряд ли в России не будут востребованы инженеры или технологи, которые относятся к категории работников «умственного труда».

В настоящее время ситуация на рынке труда в России остается достаточно стабильной, настаивает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Официальное число безработных на начало мая составляет 3,1 миллиона, и оно не растет. Также министр назвал число россиян, которые работают в формате неполной занятости: еще 110 тысяч человек. Министр добавил, что на портале «Работа в России» сейчас размещены порядка 1,9 миллиона вакансий. Кроме того, разработанные властями меры поддержки труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян. «На это у нас предусмотрено более 90 миллиардов рублей в федеральном бюджете», — уточнил Котяков.

Многочисленные эксперты считают, что сейчас и работодатели обязаны задуматься, какие времена их ждут, и не разбрасываться ценными кадрами. «Старый друг — лучше новых двух», — так в нынешних обстоятельствах руководителям следует думать и про проверенных временем сотрудников.

У некоторых управленцев при увеличении количества резюме на рекрутинговых платформах действительно может возникнуть ощущение выбора на рынке труда. На самом деле его нет и это надо понимать, констатируют аналитики. Хороших работников умный глава бизнеса сейчас точно не отпустит, заключают они.