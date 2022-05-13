В пакистанской провинции Пенджаб, а также в Уганде учащимся вскоре начнут предлагать курсы турецкого языка, пишет Daily Sabah.

Интерес к изучению языка связан с популярностью турецких сериалов, которые выходят в эфир на местном телевидении. Директор Института Юнуса Эмре в Лахоре Улас Эртас заявил, что у Турции и Пакистана «очень сердечные отношения». В этом году в мире празднуют 745-летие турецкого языка: в 1227 году властитель Мехмед I объявил его официальным языком династии Караманидов.

«За четыре года более тысячи студентов достигли совершенно нового уровня в изучении языка на турецких языковых курсах, — рассказал Эртас. — Мы проводим и оффлайн, и онлайн-уроки».

Основанный в 2007 году некоммерческий Институт Юнуса Эмре призван продвигать турецкую культуру, язык и искусства по всему миру. Он работает в 66 странах, заключил договоры с 400 университетами и уже выдал 3,5 млн дипломов изучающим турецкий язык. В Пакистане у института есть три филиала — в Лахоре, Карачи и Исламабаде, и он предлагает шесть уровней изучения языка — A1, A2, B1, B2, C1, и C2.

«По нашим данным, с каждым годом все больше людей готовы изучать турецкий язык, и с ростом популярности таких турецких сериалов, как «Воскресший Эртугрул», многие студенты уже знакомы с языком», — сказал Эртас. Институт подписал договоры с пятью местными вузами — университетом Пенджаба, Национальным университетом современных языков в Лахоре, Исламабаде и Карачи, университетом Джамму и Кашмира, университетом GIFT в Гуджранвале и университетом менеджмента и технологий, а также с лахорской Торговой палатой. «Мы уже ведем переговоры с властями о том, чтоб учредить языковые курсы в общественных школах, — рассказал Эртас. — Первый этап начнется в Лахоре».

В Уганде местный филиал Юнуса Эмре был основан в этом году, и вскоре турецкий язык как иностранный включат в программу изучения в Университете Маркерере в столице Кампале. Преподаватель университетской кафедры английского языка Хава Касуле рассказал, что сотрудничество с представительством Юнуса Эмре принесло пользу обеим сторонам. «Несколько турецких компаний начали работать в Уганде, и появилась потребность в носителях турецкого языка, — сообщил он. — Эта инициатива поможет увеличить количество туркоговорящих и повысит спрос на них на рынке».