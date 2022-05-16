В Новосибирске прошел конкурс «оформления мест захоронения», пишет портал NGS.ru.

Три команды из Омска, Новосибирска и аннексированного Севастополя должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов и много другого. Жюри конкурса оценивали как технологию, так и дизайн, говорится в публикации.

По словам члена жюри Ирины Долженко, цель конкурса — «сместить фокус нашего потребителя на иное восприятия места захоронения».

В результате в соревновании победила команда из Омска, участники которой получили 20 тыс. руб. «Мы смотрим, что происходит на наших кладбищах на сегодняшний день, и мы бы хотели, чтобы культура менялась. К сожалению, люди сейчас считают, что это то, что могут позволить те люди, у которых много денег, — сообщила одна из участниц, жительница Омска Наталья Путилина. — Это можно сделать красиво и хорошо за небольшие деньги». Ее команда подготовила концепцию места захоронения, где люди могут раз в год сажать однолетние цветы.

Другая участница, глава севастопольской команды «Дело чести» Татьяна Федотова заявил изданию, что получила «потрясающие впечатления». «Такие конкурсы — это правильно. Нужно показывать людям, что захоронения нужно благоустраивать. Мы специализируемся на благоустройстве, — сказала она. — Мы помогаем также в поиске захоронений, покраске. Люди в связи с возрастом, например, не могут убрать место захоронения, и мы им помогаем. Сейчас это очень популярно. Правильно, что организаторы дали конкурс на всеобщее видение».

Ее команда посвятила место захоронения военному моряку: участницы команды использовали для украшения могилы золотые украшения как символ его наград. Создатели дизайна оценили такое оформление могилы в 70-75 тыс. руб.

В мае прошлого года в Новосибирске прошел другой чемпионат, также связанный с похоронным делом — соревнование по скоростному копанию могил. В чемпионате приняли участие восемь команд по четыре человека из разных городов Сибири. Помимо времени выполнения задания участникам нужно было следовать заявленным стандартам: размер могилы должен быть 200х80х60 см (в качестве измерительного прибора организаторы использовали гроб). Тогда победителями также стала команда из Омска, которая выкопала могилу за 38 минут. В октябре 2021 года аналогичный конкурс провели и в Улан-Удэ.