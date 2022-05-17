Из-за принятых против России санкций правительство разрешило смягчить требования к выпуску новых автомобилей. Соответствующее постановление «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» опубликовано на портале правовой информации. В нем описаны упрощенные требования к сертификации легковых машин.

Согласно документу, автопроизводителям разрешено отказаться от установки на новые машины ряда систем, которые стали недоступными из-за западных ограничений. Так, теперь допускается выпуск новых автомобилей без систем ABS и ESP (одна из этих систем предотвращает блокировку колес при торможении, другая отвечает за стабилизацию).

Также система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС может теперь не иметь функции автоматического срабатывания после аварии. Это означает, что экстренный вызов будет совершаться вручную, нажатием на кнопку. До сих пор такое требование действовало для коммерческой техники.

Упрощены и требования к сертификации машин, которые теперь позволяют отказаться от установки подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.

Изменены и экологические стандарты от «Евро-0» до «Евро-5», что позволяет выпускать автомобили с выхлопом, отвечающим нормативам 1988 года. В Европе, США и Японии этот класс действовал до 1992 года, Россия в 2002 году ввела стандарт «Евро-2», запретив к ввозу машины ниже этого класса, ранее писал«Коммерсантъ».

Также в России установлены менее строгие требования к уровню шума, который издает автомобиль, а выпускаемые машины будут испытываться по старым требованиям безопасности (обязательным при краш-тесте останется только лобовой удар в бетонный блок без перекрытий).

Постановление будет действовать до 1 февраля 2023 года. Новые требования являются не обязательными, а разрешительными, то есть автопроизводители могут выпускать как современные автомобили, отвечающие всем актуальным нормам, так и машины, соответствующие устаревшим параметрам.