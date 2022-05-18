Число сделок по продаже недвижимости в апреле в Турции достигло 133 058 — на 38,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Института статистики Турции. При этом продажи турецкого жилья иностранцам увеличились на 58,1% — до 6 447 единиц.

В целом объем продаж ипотечного жилья в стране за последний месяц увеличился почти вдвое — на 82,9% — по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (32 030 единиц), а доля продаж ипотечного жилья составила четверть общего объема сделок по продаже недвижимости.

Количество продаж жилья из первых рук составило 36 421, оно увеличилось на 24,7% по сравнению с апрелем прошлого года. При этом доля продаж жилья из первых рук в общем объеме продаж жилья составила 27,4%, а при продаже вторичного жилья были приобретены 96 637 домов единиц недвижимости.

Россияне в апреле приобрели 1152 единицы недвижимости в Турции, тем самым заняв первое место по объемам покупок. На втором оказались иранцы (905 единиц приобретенной недвижимости) и иракцы (714 единиц). Популярнее всего среди иностранцев для покупки жилья оказался Стамбул, там было приобретено 2 564 единиц. Далее следуют Анталья с 1970 единицами проданной недвижимости и Анкара с 333.

Интерес россиян к покупке жилья в Турции наблюдается давно. В 2021 году они скупили более 3,6 тыс. объектов недвижимости в стране, потратив в общей сложности несколько десятков миллиардов рублей. Тогда сообщалось, что за январь-октябрь прошлого года граждане РФ приобрели жилья в Турции на сумму около 40,6 млрд рублей (более $542 млн).

Причем только в октябре их траты на недвижимость в стране достигли отметки почти в 6 млрд рублей (более $80 млн). Россия и тогда вошла в топ-3 стран, граждане которых чаще всего приобретают объекты в Турции.

Ранее стало известно, что россияне в ковидный 2020 год купили в Турции жилье на 9 млрд рублей — на 23% выше, чем в 2019 году, причем основная доля спроса пришлась на Стамбул, Анталью и Аланью, а также на престижные курортные зоны Фетхие и Бодрум.