Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте во время трехдневного государственного визита в Великобританию, назвал войну в секторе Газа «бесконечной и лишенной стратегической цели», подчеркнув, что она представляет «огромную угрозу для региона и нашей коллективной безопасности».

«Мы будем бороться до последней минуты за начало перемирия, за старт переговоров ради устойчивого мира», — заявил Макрон на английском языке перед премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Макрон призвал к немедленному освобождению всех заложников и прекращению огня, назвав это «вопросом крайней срочности».

Глава Франции выступил за двухгосударственное решение израильско-палестинского конфликта. По его словам, признание палестинского государства позволит Израилю жить в мире и безопасности с соседями.

«Политический выход — единственный путь к миру, и я верю в признание палестинского государства», — подчеркнул он, призвав к совместной работе над этим. Его слова вызвали бурные аплодисменты в британском парламенте.

Выступление Макрона последовало за отменой франко-саудовской инициативы по созыву конференции ООН в Нью-Йорке для возобновления усилий по решению о двух государствах. Конференция была отменена в связи с атакой еврейского государства на ядерные и военные объекты Ирана.