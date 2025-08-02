ВОЙНА В ГАЗЕ
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«Это происходит каждый день...»
Израильский огонь в Газе в субботу привел к гибели более десятка человек
«Это происходит каждый день...»
Палестинцы в попытке получить гумпомощь / AP
2 августа 2025 г.

Больницы в Газе сообщили о гибели более десяти человек в результате израильского обстрела в субботу. По меньшей мере восемь из погибших пытались получить еду — на фоне стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации, связанной с ограничениями на доставку помощи по земле.

«Это происходит каждый день», — рассказал агентству Assosiated Press местный житель Яхия Юсеф. Утром в субботу он находился у одного из пунктов раздачи помощи, организованного Гуманитарным фондом Газы (GHF). Юсеф описал панику, охватившую толпу, и рассказал, как помогал выносить трех раненых с огнестрельными ранениями, после чего заметил множество других людей, лежащих в крови.

«Я чудом остался в живых», — рассказал Абед Салах, мужчина около 30 лет, оказавшийся среди собравшихся у объекта GHF возле коридора Нетзарим.

В ответ на многочисленные свидетельства насилия у северного объекта GHF — одного из четырех, созданных американским подрядчиком при поддержке Израиля — пресс-служба фонда заявила: «Ни на территории наших пунктов, ни вокруг них ничего не случилось».

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Инцидент произошел на следующий день после визита американских чиновников. Посол США в Израиле Майк Хакаби тогда назвал работу GHF по распределению помощи «невероятным достижением».

Между тем международное возмущение по поводу ситуации в Газе продолжает нарастать. Усилия по доставке продовольствия голодающему населению все чаще сопровождаются насилием и хаосом.

Местные источники подчеркивают, что уже более пяти месяцев Израиль держит закрытыми пограничные переходы. Это блокирует доставку детского питания, медикаментов и основных продуктов.

29 июля Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) сообщила, что каждый третий житель сектора за последние дни вовсе не имеет доступа к пище. Организация заявила, что в регионе развивается «наихудший сценарий голода».

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