Больницы в Газе сообщили о гибели более десяти человек в результате израильского обстрела в субботу. По меньшей мере восемь из погибших пытались получить еду — на фоне стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации, связанной с ограничениями на доставку помощи по земле.

«Это происходит каждый день», — рассказал агентству Assosiated Press местный житель Яхия Юсеф. Утром в субботу он находился у одного из пунктов раздачи помощи, организованного Гуманитарным фондом Газы (GHF). Юсеф описал панику, охватившую толпу, и рассказал, как помогал выносить трех раненых с огнестрельными ранениями, после чего заметил множество других людей, лежащих в крови.

«Я чудом остался в живых», — рассказал Абед Салах, мужчина около 30 лет, оказавшийся среди собравшихся у объекта GHF возле коридора Нетзарим.

В ответ на многочисленные свидетельства насилия у северного объекта GHF — одного из четырех, созданных американским подрядчиком при поддержке Израиля — пресс-служба фонда заявила: «Ни на территории наших пунктов, ни вокруг них ничего не случилось».