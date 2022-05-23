В сфере обеспечения безопасности в Европе сложилась ситуация, которая свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил. Об этом в своем блоге написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Евросоюзу нужно взять больше ответственности за безопасность, — пояснил он. — Для этого ЕС необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы».

По словам Борреля, военные мощности Европейского союза не соответствуют вызовам, с которыми он сталкивается. Чиновник посчитал, что из-за войны в Украине в «ландшафте европейской безопасности» произошел «тектонический сдвиг». ЕС отреагировал быстро и мощно, предоставив Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь, однако «сейчас стало ясно, что Европа в опасности», предупредил он.

В конце апреля Боррель заявлял о необходимости реорганизации отношений России и ЕС. «Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придется найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности», — говорил он.

Боррель также подчеркнул, что «развивая систему нерешенных конфликтов в нашем общем соседстве, Россия отравила жизнь пострадавшим от них странам и подорвала доверие между ЕС и Россией», а мир в Европе можно и нужно строить только на прочной основе, с учетом соответствующих интересов и проблем безопасности, но «в равной степени уважая национальный суверенитет и территориальную целостность». До этого чиновник отмечал, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по разным направлениям.

Мысль о создании единой европейской армии уже не раз обсуждалась, политики дискутировали о ней с начала 2000-х. Так, в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что Евросоюз не защитит себя, если не решит иметь «настоящую европейскую армию», причем в качестве одной из причин такой необходимости он называл поведение России, которое считал «угрожающим». Французский лидер также заявлял, что в вопросе безопасности и способности себя защитить Евросоюз должен стать более независимым от США.