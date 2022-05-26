Российские поставщики энергоносителей на фоне санкционного давления Запада нашли окно возможностей в Азии, предложив местным покупателям сырье по значительно сниженной цене. Побочным эффектом стало то, что негативные последствия ощутила на себе еще одна «экономика сопротивления» — Иран.

Аналитики отрасли зафиксировали, что в марте иранский экспорт в Китай достигал 700-900 тыс. баррелей в сутки, а в апреле он упал на 200-250 тыс. Параллельно с этим поставки сырой нефти в КНР из России подскочили на 16% в апреле по сравнению с мартом.

По наблюдениям, в середине этого месяца около 20 танкеров с сырьем иранского производства, не нашедшего покупателей, оказались в простое у берегов Сингапура. Отдельные из них находились на якоре с февраля, однако в весенний сезон число судов начало расти. Аналитическая фирма Kpler отмечает, что объемы иранской нефти, которая в порту Сингапура ожидала отгрузки, увеличились с 22 млн баррелей в начале апреля до 37 млн баррелей в середине мая. Этого, как говорят исследователи, достаточно, чтобы говорить о конкуренции за рынки.

По словам члена правления Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамида Хоссейни, российская сторона может перенаправить почти половину своего экспорта в Юго-Восточную Азию, особенно в Китай. «И это огромная потенциальная угроза для иранской нефти», — признается он.

Примечательно, что продажа сжиженного нефтяного газа (СНГ) сталкивается с теми же тенденциями. Инсайдеры отрасли рассказали Nikkei, что дешевая поставка этого сырья из России заставила южно-азиатских игроков снизить интерес к иранской продукции. Как заявил Хоссейни, Тегеран продавал СНГ Афганистану и Пакистану примерно по $600–700 за тонну, однако недавно его традиционные клиенты заявили, что будут приобретать товар исключительно по цене в $450. Аналитики утверждают, что причиной стала ситуация вокруг российского предложения.

Сорта лучшего качества

Иранская нефтегазовая промышленность, которая в последние годы практиковала разносторонние способы преодоления американских экстерриториальных санкций, считала одним из важнейших элементов борьбы за выживание продажу углеводородов в Китай. Странами даже было подписано долгосрочное стратегическое соглашение, которое вызвало спекуляции по поводу того, что Тегеран на грани потери своего экономического суверенитета.

Позже, на фоне венских переговоров о восстановлении ядерной сделки и начала войны в Украине, надежды некоторой части иранского истеблишмента оказались, по-видимому, связаны с перспективой форсированного вывода Исламской Республики из-под санкций. Повод для таких ожиданий обеспечивала острая заинтересованность западных столиц в отказе от российских энергоносителей и поиске альтернатив.

Однако «ядерный» диалог, в конце концов, был поставлен на девятинедельную паузу из-за бесконечного повышения планки политических требований, которые поставили в абсолютный тупик американских делегатов, и без того ограниченных в маневрировании по причине внутреннего давления. В результате некоторое время иранские официальные лица были вынуждены транслировать в западные СМИ тезис, что задержка диалога в Вене помогает Тегерану, потому что его национальная экономика якобы не так сильно зависит от «реставрации» сделки по атому.

В этих обстоятельствах Россия и Иран пытались демонстративно апеллировать к высокому качеству отношений внутри их двустороннего тактического альянса. Вопросам углубления экономического сотрудничества посвящена поездка в Тегеран вице-премьера РФ Александра Новака. По словам источников Reuters, две страны прилагали усилия для того, чтобы договориться об условиях форс-мажорной торговли нефтью. Однако у аналитиков остались большие сомнения, что диалог ослабил бы конкуренцию между поставщиками российской и иранской нефти.

Тем более, что переработка сырья из Исламской Республики более затратна, говорят представители отрасли, и при наличии альтернативы азиатские покупатели с облегчением обратятся к Москве. «Никто больше не смотрит в сторону иранской нефти, поскольку российские сорта отличаются лучшим качеством и более низкими ценами. Продавцы иранской нефти находятся под сильным давлением», — признается западным СМИ один из китайских трейдеров.

Гарантии вместо страховки

Но риск для переориентации российского экспорта создает намерение ЕС расширить санкции против Кремля за счет запрета на страховое покрытие для нефтяных танкеров, транспортирующих российскую нефть.

По оценкам The Wall Street Journal, эта мера рассчитана на то, чтобы отсечь Россию от покупателей в Азии и, возможно, других регионах, потому что западные компании обеспечивают страховку для большей части мирового рынка. «Это было бы очень сильным препятствием для экспорта российской нефти», — заявил Ларс Барстад, глава компании Frontline.

Некоторые фирмы уже начали отказываться от страхового покрытия российских нефтяных танкеров, говорят инсайдеры отрасли. Несмотря на то, что рестрикции еще не введены, бизнес пытается ввести режим саморегулирования и предугадать настроения. Как утверждает Мария Берцелету, аналитик компании Signal Maritime Services, лидеры в сфере страхования морских рисков на протяжении последних месяцев испытывают моральное давление из-за войны. «Нельзя исключать перебои или краткосрочный перерыв в морском страховании», — отмечает она.

Последствия демарша страховщиков Россия почувствует на себе уже в ближайшие месяцы. Видимый успех Москвы в переориентации сырья на азиатские рынки, по западным прогнозам, может смениться резким откатом в июне-июле этого года.

В подобной ситуации свои услуги, конечно, могли бы предложить страховщики тех стран, которые в последние месяцы стали покупателями углеводородов из РФ, но их способность покрывать большие риски также, вероятно, не особо велика.

Одним из вариантов остаются локальные, российские страховщики, которым понадобится выдача государственной гарантии и которые, несомненно, будут торговаться за лучшие условия. Такая ситуация обязательно будет сопряжена для руководства страны с более весомыми издержками, которые вкупе с другими сопутствующими трудностями в национальном морском секторе могут качественно усложнить доступ российских экспортеров к покупателям.