«Голодные дети сверхдержавы» — статьи с такими заголовками фактически заполонили все мировые СМИ. Дело в том, что в Соединенных Штатах уже несколько месяцев наблюдается острая нехватка еды для самых маленьких, а в мае объем предложения детских смесей и вовсе снизился до катастрофических показателей — почти в два раза.

Кризис бушует настолько серьезный, что в отдельные регионы страны «искусственное молоко» доставляют на военных самолетах из Европы, а родителям других — предлагают вскармливать младенцев… коровьим молоком, предупреждая, что это опасно. Американские матери ежедневно тратят по несколько часов на поиски питания для малышей, они разбавляют смеси и недокармливают младенцев. Что случилось в сытой Америке и не ждет ли то же самое Россию?

Смертельные смеси

Эксперты разных стран единодушны во мнении: причины кризиса на рынке детского питания в США исключительно внутренние — монополизм в экономике плюс избыточное, но, как оказалось, неэффективное государственное урегулирование, а также протекционизм.

Началось все с того, что осенью 2021-го четверо родителей обратились в американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с жалобой на то, что после приема детской смеси их дети заразились редкой и опасной бактериальной инфекцией Cronobacter sakazakii, которая в двух случаях привела к летальному исходу. Еще одно заявление подали родители младенца, которого госпитализировали с кишечной палочкой Salmonella Newport.

Однако инспекторы управления с проверкой на завод Abbott Nutrition, крупнейший в США производитель детских смесей, пришли только 31 января 2022-го. Они обнаружили там пять различных штаммов Cronobacter и выявили серьезные нарушения правил безопасности производства пищевых продуктов, или, как назвал их исполнительный директор FDA доктор Роберт Калифф, «вопиющию антисанитарию»: протекающую крышу, стоячую воду на полу и трещины на производственном оборудовании.

По окончании проверки, в середине февраля, Abbott Nutrition, что примечательно, добровольно отозвала партии товаров из магазинов и приостановила работу производственной линии до устранения проблемы.

В итоге страна на многие месяцы осталась без поставщика порядка 20% всех производимых смесей. А поскольку 90% американского рынка смесей контролируют всего четыре крупные компании — тот самый Abbot, Mead Johnson Nutrition, Nestle USA и Perrigo, — то закрытие даже одного завода предсказуемо привело к резкому сокращению производства и нарушению цепочек поставок.

Масштаб катастрофы

По данным сервиса Datasembly, к началу мая дефицит смесей в 11 тысячах магазинов в США достиг 43%. На данный момент уже в 25 штатах еда для младенцев отсутствует в 40–50% магазинов, а в пяти штатах — более чем в половине торговых точек. Мэр Нью-Йорка в конце мая ввел в городе чрезвычайное положение, запрещающее, в частности, ретейлерам поднимать цены на дефицитный товар. «Мы хотим сообщить матерям и семьям, столкнувшимся с трудностями: наш город сделает все, что в его силах, чтобы помочь вам пройти этот сложный период», — заявил Эрик Адамс.

Но родители младенцев по всей территории США продолжают жаловаться в соцсети, призывая к освещению в СМИ и политическим действиям, публикуя фотографии пустых полок магазинов, поскольку нехватка детских смесей в стране продолжает ухудшаться, несмотря на подбадривание властей.

«Проблема усугубляется сложностями с поставками, отзывами продукции и инфляцией, находящейся на историческом уровне», — признал генеральный директор аналитической компании Datasembly Бен Рейх. Многие ретейлеры уже ограничили продажи молочных смесей. Так, аптечные сети CVS и Walgreens сообщили о том, что сейчас продают не больше трех упаковок в одни руки, супермаркет Target — не более четырех упаковок в одном заказе при покупке через интернет. FDA приводит данные о том, что производители детского питания Gerber (США) и Reckitt (Великобритания) с начала года увеличили объемы производства детских смесей — на 50% и 30% соответственно. Но это совершенно не способствует выходу из кризиса.

По оценкам специалистов, главная проблема в том, что оставшиеся на рынке США производители не делают достаточного количества смесей, в том числе для детей с метаболическими заболеваниями, аллергиями и другими состояниями, которые требуют особой диеты. Новостной портал Minnesota Public Radio сообщает, что из-за проблем с питанием уже есть случаи госпитализации детей в Теннесси, Джорджии, Висконсине и других штатах.

Очевидно, что не просто так Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование по факту дефицита на рынке детских молочных смесей. В его рамках FTC намерена установить, не воспользовался ли кто-то дефицитом молочных смесей для завышения цен, не препятствовал ли кто-либо тому, чтобы эта продукция не доходила до обычных магазинов, не содействовали ли этому дефициту непреднамеренно каким-либо образом федеральные органы или власти штатов.

Беспомощные власти

18 мая президент США Джо Байден применил Закон об оборонном производстве, позволяющий принуждать бизнес к выполнению тех или иных заказов, и разрешил использовать самолеты Министерства обороны для доставки продуктов из-за границы. Также он потребовал от поставщиков отправлять ингредиенты производителям детских смесей раньше любых других компаний.

Почему Байден пошел на такие крайние меры? Потому что возможности федеральных властей воздействовать на частный бизнес, тем более экстренно, ограничены, констатируют эксперты. По сути, администрация воспользовалась своим же опытом решения проблем, который наработала в пандемию в 2020-м, когда в стране нужно было увеличить производство респираторов, масок, аппаратов ИВЛ и других средств для борьбы с COVID-19.

И действительно, 23 мая в аэропорту Индианаполиса (штат Индиана) приземлился первый самолет, доставивший из Европы 35,4 тысяч кг безлактозного гипоаллергенного питания Nestle. Но эта поставка может покрыть только 15% недельной потребности в таких смесях. Министр сельского хозяйства Том Вилсак в интервью NBC News заявил, что такого количества хватит на 9 000 младенцев и 18 000 малышей в течение 7 дней. Еще одну партию смесей Nestle должна доставить из Европы в США логистическая компания FedEx — ее самолет с этим грузом вылетит с военной базы Рамштайн в Германии.

Возмущению американцев нет предела. Журналисты FoxNews обвиняют в пустых полках министра здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра, который отвечает за FDA: по их словам, он месяцами ничего не делал.

«Почему человек с нулевым опытом в области здравоохранения руководит крупнейшим медицинским ведомством страны?» — возмущается в прямых эфирах известный ведущий и консервативный политический обозреватель Стюарт Вэрни. «Возникает еще один вопрос: когда президент Байден узнал о растущем дефиците? Наверняка помощники сообщили ему об этом. Его плохо информируют или он снова тянет резину?» — требует ответа Вэрни.

По сообщению издания The Washington Post, гендиректор компании Abbott Роберт Форд извинился за возникший дефицит и обещал создать фонд в размере 5 млн долларов, чтобы помочь пострадавшим семьям покрыть медицинские расходы и расходы на проживание до тех пор, пока кризис с поставками не будет разрешен.

Также стало известно, что спровоцировавшая кризис Abbot договорилась с FDA о возобновлении работы ее завода в Мичигане в начале июня. Однако до начала поставок смесей в розницу пройдет шесть-восемь недель. Многие эксперты и обыватели советуют Америке решать детские вопросы внутри страны и не лезть в дела других стран.

Россия в безопасности

После закрытия завода в США филиал компании в Израиле Abbott Israel заявил об изъятии смесей Similac Alimentum и Similac HMF (Human Milk Fortifier), произведенных на том самом Мичиганском заводе. В России также есть представительства компании Abbott. В частности, на российских заводах «Верофарм» во Владимирской области, Белгороде и Воронеже производятся препараты «Дюфалак», «Дюспаталин», «Дюфастон» — но это лекарства, а не детское питание, пишет «Мел».

Основными брендами детского питания Abbott в России являются «Симилак», «Симилак Премиум» для здоровых младенцев, «Симилак Гипоаллергенный» для детей с высоким риском возникновения аллергии, «Симилак Низколактозный» для детей с непереносимостью лактозы, «Симилак Антирефлюкс», смеси для недоношенных детей «Симилак Особая Забота» и «Симилак НеоШур», а также комплексное и сбалансированное питание «ПедиаШур», предназначенное для детей в возрасте от 1 года до 10 лет. Они, согласно информации на упаковках, производятся в Испании, Дании, Нидерландах и Ирландии. Другими словами, родителям российских младенцев можно оставаться спокойными, как и родителям других стран.