Правительство РФ выделило региональным школам около 971 млн руб. на закупку государственных символов, в частности, флагов и гербов, пишет ТАСС.

Закупка будет совершена в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». «Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 г. из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн руб.», — говорится в распоряжении кабмина.

Как следует из документа, субсидии будут выделены 31 субъекту, причем больше всего денег получат власти Дагестана — 107,5 млн руб. Еще 75,9 млн руб. выделено Нижегородской области, а Челябинской — 55,2 млн руб.

Незадолго до этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что с нового 2023-2024 учебного года российские школьники в начале каждой учебной недели будут петь гимн России и поднимать флаг страны. Он также отмечал, что в министерстве решили ввести в школах уроки медиабезопасности.

«С 1 сентября по понедельникам такие уроки, мы их условно сейчас назвали «Разговоры о важном», будем проводить, чтобы ребята могли обсудить, что их интересует из жизни школы, региона, страны в целом», — заявлял министр.

По словам Кравцова, ведомство ведет среди школьников работу по обеспечению информационной безопасности, которая была усилена с начала спецоперации, потому что «на детей шквал дезинформации обрушился, абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны». Также министр пообещал, что в школах будут введены уроки истории для школьников всех возрастов, на которых они смогут изучать информацию о своем регионе и семье. Их, по мнению министра, можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир».

Президент России Владимир Путин поддержал идею исполнения гимнов в школах. «Что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребованно. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно, — указал он. — Там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести». Президент пояснил, что церемония должна соответствовать значимости таких символов, как флаг и гимн.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в некоторых российских школах, особенно частных, слово «патриотизм» считают устаревшим, а школьники забыли героев Второй мировой войны. «Необходима персональная ответственность руководителей образовательных учреждений, выпускники которых не держали в руках книги, посвященные героизму советского народа, или имеют смутное представление о подвигах тех, кто воевал за родину», — посчитал он.