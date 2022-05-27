Известные турецкие бренды одежды готовы открыть свои торговые точки в России, узнали «Известия». Речь идет о марках adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol, каждая из которых готова открыть в России не менее 100 магазинов.

По словам Омюра Сюренкока, главы компании Surenkok Moscow, которая занимается продвижением турецкого бизнеса в России, первым в стране начнет продаваться adL, который выпускает модную женскую одежду в среднем ценовом сегменте. Ее первый магазин появится в России уже этой осенью. Эта компания уже начинала работать в России, поэтому ее представителям будет проще, считает Сюренкок.

В то же время те марки, которые никогда в стране не продавались, смогут начать открывать свои магазины не ранее чем через шесть месяцев, убежден он. По словам эксперта, пока не у всех брендов, которые хотят выйти на российский рынок, сейчас есть дополнительные объемы товаров, необходимые для этого. «Ведь коллекции отшиваются за несколько месяцев до продажи, и компании были к такому повороту не готовы, — пояснил он. — Поэтому сейчас они расширяют объемы производства».

В комментарии изданию гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что турецкие марки одежды не копируют европейский масс-маркет, а обладают собственной идентичностью. Качество одежды, по ее словам, может составить конкуренцию западным брендам: к примеру, турецкая сеть женской и мужской одежды Mudo работает в сегменте Zara.

На российском рынке уже есть популярные турецкие компании: в стране уже продается одежда Mavi, DeFacto, Koton, а также французско-турецкого бренда LC Waikiki.

После начала войны в Украине с российского рынка ушли многие крупные продавцы одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Так, Россию покинули Adidas, Puma, Asos, Farfetch, H&M, Crocs, Uniqlo, Levi’s, Louis Vuitton, Cartier и Chanel, Hugo Boss, Hermes, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.