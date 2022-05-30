Санкционная политика против России не сбавляет обороты — обсуждение ЕС уже шестого пакета ограничений близится к завершению, возражения остаются лишь у Венгрии. Евросоюз намеривается вводить все новые и более жесткие санкции, как то: эмбарго на импорт российской нефти и прекращение поставок трубопроводного газа в стремлении покончить с зависимостью от энергоносителей из России и коренным образом изменить десятилетиями складывавшуюся структуру снабжения ими.

Насколько продуктивны прилагаемые усилия и реалистичен стремительный отказ от российских нефти и газа, скоро покажет время, но уже ясно одно — заместить более 150 млрд кубометров голубого топлива, ежегодно поступавшего в страны ЕС из России по магистральным трубопроводам, можно лишь в отдаленной перспективе и пока теоретически. Недавно озвученное намерение «Большой семерки» запретить импорт российской нефти лишь способствует дальнейшей нервозности на газовом рынке.

ЕС и США рассматривают СПГ наиболее логичной заменой российскому трубопроводному газу в Европе. Его американский импорт продолжает расти рекордными темпами и имеет хороший потенциал для дальнейшего увеличения с учетом предстоящего запуска в США новых производственных мощностей до конца 2022 г. Однако в Европе мало развита инфраструктура приемки и регазификации СПГ в силу большей ориентированности на поставки по магистральным газопроводам, в частности из России.

Для строительства терминалов по приемке и регазификации СПГ потребуется не менее трех лет, причем при условии наличия необходимого финансирования. Поставки трубопроводного газа по альтернативным маршрутам, на которые возлагает большие надежды руководство ЕС, смогут начаться не ранее 2024 г. Как в течение этого времени будет обеспечиваться энергоснабжение Европы — вопрос наиболее острый на его повестке дня.

Пока что поставки природного газа из России остановлены с конца апреля в Польшу, Болгарию и с середины апреля Финляндию, которые отказались следовать предложенной Москвой схеме оплаты газа за рубли. Тем не менее, чтобы не остаться без энергоносителей, обе страны начали перекупать российский газ у европейских трейдеров, хотя и по несоизмеримо более высокой цене.

Сжиженный газ как панацея

ЕС активно работает над диверсификацией и замещением поставок газа из России, и не только в высоких кабинетах и на переговорных площадках. Предпринимаемые практические шаги подтверждают серьезность намерений США, Великобритании и ЕС найти замену российскому газу, несмотря на дешевизну его поставок по долгосрочным контрактам.

Германия, крупнейшая экономика Европы, ежегодно потребляет 100 млрд кубометров газа, из которых по трубопроводам более половины она получает из России при небольшом количестве из Нидерландов и Норвегии. Сегодня, стремясь найти замену российскому газу, она желает построить в рекордные пару лет терминалы по приемке и регазификации СПГ в Вильгельмсхавене на Северном море и Брюнсбюттеле под Гамбургом.

Введение в строй этих двух мощностей поможет заместить по крайней мере треть поставляемых из России объемов, хотя и при наличии их на спотовых рынках, где спрос и конкуренция соперничают друг с другом. Сомнения вызывают и амбициозные сроки строительства, обычно рассчитываемые на перспективу пяти лет для подобных технологических сооружений.

По мнению ряда экспертов «Дойче банка», планы Германии диверсифицировать поставки российского газа «столкнутся с многими сложностями». В пример приводится Польша, которой потребовалось десятилетие для выработки эффективной политики замещения в топливно-энергетическом балансе российского газа к 2023 г. Причем в процессе этого ей пришлось вдвое увеличить мощности СПГ терминалов, построить газопровод из Норвегии и перейти к закупкам газа из Словакии и Литвы.

Сегодня многие в Германии обвиняют ее предыдущее руководство в отсутствие дальновидности проводившейся энергетической политики, ориентированной на импорт российского газа в ущерб развитию инфраструктуры СПГ. На ее востребованное сегодня создание Германия уже обязалась выделить 1,5 млрд евро и приступила к переговорам о поставках СПГ с Катаром, крупнейшим в мире его производителем.

Однако пока переговоры успеха не принесли, и в качестве одной из причин неудачи стал отказ Катара дать согласие на реэкспорт в третьи страны закупаемого СПГ. В качестве временной меры Германия рассматривает установку нескольких плавучих терминалов по регазификации СПГ и хранению, на что она намерена выделить более 3 млрд евро.

Российский газ за рубли

Между тем, прекращение в конце апреля поставок трубопроводного газа в Болгарию вызвало серьезное беспокойство Сербии, Венгрии и Северной Македонии, получающих его транзитом по «Балканскому потоку», идущему из Турции через Болгарию. В то время как сроки заключения новых контрактов с Сербией и Венгрией еще впереди, Северной Македонии решать вопрос потребовалось незамедлительно.

Ее руководство заявило о готовности оплачивать российский газ в рублях, согласно предложенной ПАО «Газпром» новой схеме оплаты, тем самым подтвердив намерение и далее закупать голубое топливо у России, доля поставок которого составляет 100% в ее топливно-энергетическом балансе.

Хотя в минувшем марте месяце Евросоюз включил Северную Македонию в организуемую Платформу совместных закупок СПГ, данная структура работать не начала и продолжает оставаться эфемерный. Надежды возлагались на интерконнектор с Грецией, позволивший бы Северной Македонии получать азербайджанский газ по «Трансадриатическому газопроводу», идущему с Каспия через Турцию.

Однако ограниченная пропускная способность последнего делает это невозможным. Недавно введенный в строй данный коннектор может поставлять не более 1,5 млрд кубометров природного газа в год на настоящем этапе.

Черноморский газовый ресурс

На фоне рисков остаться без поставок газа на ближайшие годы, в Европе начинают возвращаться к жизни ранее заброшенные энергетические проекты. Вспомнили про залежи углеводородов на черноморском континентальном шельфе Румынии. Проект по их разведке пытались осуществлять несколько лет назад австрийская OMV и американская ExxonMobil.

Ожиданий он не оправдал и был признан нерентабельным, как и сама разработка углеводородов на черноморском шельфе. Но времена меняются, и в марте 2022 г. долю ExxonMobil в проекте выкупила румынская государственная энергетическая компания Romgaz, намеренная теперь в консорциуме с OMV Petrom внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

Румыния располагает хорошо развитой ГТС, спроектированной в 60-е годы прошлого века в расчете на поставки газа, втрое превышающие их сегодняшние объемы. Тем не менее, на сегодня в стране отсутствует достаточно развитая инфраструктура добычи, транспортировки и подземного хранения газа, что говорит о необходимости масштабной модернизации ГТС.

Страна занимает почетное второе место среди членов ЕС, самостоятельно добывающих природный газ, ежегодная добыча которого в Румынии составляет 10,5 млрд кубометров при его годовом потреблении 12 млрд кубометров. Таким образом, в отличие от своих соседей в Восточной Европе, она минимально зависит от импорта голубого топлива.

Разработка черноморского континентального шельфа сулит Румынии большие перспективы. Площадь ее участка составляет 22 тыс. кв. километров, и предполагаемые неразведанные запасы могут составлять от 170 до 200 млрд кубометров, что достаточно для коммерческой разработки вплоть до 2040 г.

Румыния возлагает на проект большие ожидания, в надежде что сможет, помимо обеспечения собственных потребностей в газе, начать поставлять его в первую очередь в Молдову, а также Болгарию, Грецию и Венгрию. Особый интерес к Молдове вызван не столько добрыми соседскими отношениями, но и полной зависимостью той от поставок российского газа.

Хотя в октябре 2021 г. был введен к эксплуатацию газопровод «Яссы-Унгены-Кишинев», предназначенный для транспортировки голубого топлива в альтернативу российскому, поставок по нему не планируется до 2026 г. Тем не менее, пропускная способность газопровода составляет 6,5 млн кубометров в сутки, что теоретически покрывает потребности в газе Молдовы без Приднестровья.