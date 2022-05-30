В Литве в результате краудфандинговой кампании собрали €5 млн на турецкий беспилотник Bayraktar для покупки и отправки в Украину. Об этом сообщается в официальном аккаунте властей страны в Twitter.

Также информацию подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Литовцы сделали это. Спасибо всем, кто помог собрать €5 млн на Bayraktar за три дня. Украина, мы с тобой», — сообщил он.

Соответствующая краудфандинговая кампания была запущена в стране 25 мая, ее инициировал журналист Laisvės TV Андрюс Тапинас. Для запуска сбора он заручился согласием властей Литвы и Турции, кампанию он планировал закрыть за три недели. Сами Laisvės TV внесли в фонд €62 тыс.

«Самое главное, что эта сумма собрана из небольших сумм поддержки, большинство — от €1 до €500, — утверждал Тапинас. — Есть только одна пятизначная сумма — €20 тысяч, которую перечислила одна компания. Также растет поддержка людей из-за границы». В числе прочих, к сбору присоединились экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующий президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и министр обороны Арвидас Анушаускас.

Собранные деньги будут переданы Минобороны Литвы, представители которого в ближайшее время отправятся в Турцию для покупки дрона Bayraktar.

25 мая Литва анонсировала отправку новой партию помощи для Украины, в том числе БТР М113, военные грузовики и внедорожники.

В конце мая стало известно, что Литва предложила привлечь к процессу разминирования территорий Украины международные команды саперов. Тогда министр внутренних дел страны Агне Билотайте напомнила, что в Украине сейчас находится группа литовских юристов, в которую также включен специалист по разминированию, который должен оценить положение и доложить властям страны о потребностях «украинских коллег и возможных действиях на национальном уровне».