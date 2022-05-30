Из-за войны Турция столкнулась с уменьшением потока туристов из России и Украины. В связи с этим в стране решили диверсифицировать туристический рынок, пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на главу Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыра.

По его словам, альтернативу российским и украинским туристам Анкара нашла в приезжающих из Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании. В этих странах интерес к отдыху в Турции в последние годы возрос.

«Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и как результат спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции», — сказал он.

Чорабатыр отметил, что с января по апрель 2022 года Турция приняла 8,89 млн туристов, а показатели выросли почти в два раза — на 172,51% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этот раз больше всего туристов в Турции оказались из Германии, второе место заняла Болгария, а третье — Иран, за которым следуют Россия и Великобритания.

В начале года россияне поставили рекорд по турпотоку в Турции. В январе страну посетили почти 135 тыс. человек из России, так что каждый десятый из 1,3 млн иностранцев, прибывших в Турцию в январе, оказался россиянином. «Всего наши граждане совершили в январе 2022 года 134,2 тыс. поездок и вот уже второй год оказываются на первом месте среди всех въездных рынков Турции по количеству прибытий в январе», — говорили в АТОР. Тогда количество поездок россиян в Турцию даже превысило допандемийные показатели. В январе россияне предпочитали останавливаться в Стамбуле, хотя раньше чаще всего путешествовали в Анталью.