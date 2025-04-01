Индийские нефтепереработчики, только начавшие восстанавливать поставки после январских санкций США, столкнулись с новой угрозой: президент Дональд Трамп пригрозил вторичными пошлинами против стран, покупающих нефть у России.

По информации Bloomberg, госкомпании Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum организуют внеплановые тендеры на поставку нефти из Ближнего Востока, Северного моря и Средиземноморья. Эти закупки выходят за рамки обычного графика. По словам трейдеров, компании торопятся из-за опасений, что уже законтрактованная российская нефть с отгрузкой в марте-апреле может не поступить.

Выступая 30 марта, Дональд Трамп заявил, что «очень зол» на президента Россия Владимира Путина за позицию по Украине. Он пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России, если та не согласится на мир.

«Если я решу, что Россия виновата в затягивании мира, я введу пошлины на всю ее нефть — 25–50%. А тем, кто ее покупает, будет запрещено вести бизнес в США», — заявил Трамп.

Через день он смягчил риторику, добавив: «Я хочу убедиться, что Путин выполнит договоренности. Я не хочу вводить пошлины, но сделаю это, если он затянет».

Ранее похожие угрозы уже повлияли на рынок: после слов Трампа о Венесуэле индийские компании приостановили закупки венесуэльской нефти.

После того как администрация Байдена в январе ввела санкции против танкеров «теневого флота», Индия столкнулась с перебоями поставок. Чтобы стабилизировать ситуацию, компании договорились о закупках с отгрузкой в апреле. Доставкой займутся суда, не попавшие под санкции, но фрахт на них заметно подорожал.

Теперь планы Индии снова под угрозой. И хотя российская нефть по-прежнему дешевле, риски давления со стороны США растут.