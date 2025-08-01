В России настоящий бум китайского языка — по всей стране наблюдается стремительный рост интереса к изучению языка главного союзника Москвы, что стало наглядным символом разворота страны к Востоку, пишет Bloomberg.
Повышенный спрос на специалистов со знанием мандаринского диалекта, рост числа курсов и программ обучения за рубежом сопровождаются новым трендом среди элиты — наймом нянь из Китая, отмечает агентство.
За последние три года запрос на таких нянь обогнал французо- и немецкоязычных, уступая лишь англоязычным, сообщил глава агентства English Nanny Валентин Гроголь.
Стоимость их услуг выросла вдвое и достигла $120 тыс. в год — примерно в десять раз больше среднего дохода россиянина в 2024 году. Даже внучка Владимира Путина, как он сам признал в июне, растет с китайской няней и свободно говорит на мандаринском диалекте китайского.
«Раньше многие рассматривали Европу и США для учебы или эмиграции, теперь все больше людей смотрят на Китай», — говорит основательница школы Chinese First Натали Ван. С 2022 по 2024 год ее выручка выросла более чем на 300%.
Разворот к Азии обусловлен не только политикой Кремля по укреплению «безграничного партнерства» с Китаем и разрывом связей с Западом после санкций 2022 года. Торговля между странами достигла рекордных $245 млрд в 2024 году, открыв новые возможности для бизнеса, образования и трудоустройства.
Число вакансий для китайскоязычных специалистов, по данным Avito Jobs, за год выросло более чем вдвое, а в Москве количество школ, преподающих китайский, удвоилось. ВШЭ запускает магистратуру по китайскому языку в бизнес-коммуникациях, а Дальневосточный федеральный университет к 2030 году планирует обучать ему всех студентов.
Одновременно Кремль ограничивает доступ к западным программам, отмечает Bloomberg. Ряд университетов Европы и США признаны «нежелательными организациями», а British Council и другие образовательные структуры Европы — внесены в аналогичный список.
На фоне закрытых дверей на Запад Китай все чаще становится для молодых россиян не просто альтернативой, а новым направлением будущего, констатирует издание.