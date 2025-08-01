В России настоящий бум китайского языка — по всей стране наблюдается стремительный рост интереса к изучению языка главного союзника Москвы, что стало наглядным символом разворота страны к Востоку, пишет Bloomberg.

Повышенный спрос на специалистов со знанием мандаринского диалекта, рост числа курсов и программ обучения за рубежом сопровождаются новым трендом среди элиты — наймом нянь из Китая, отмечает агентство.

За последние три года запрос на таких нянь обогнал французо- и немецкоязычных, уступая лишь англоязычным, сообщил глава агентства English Nanny Валентин Гроголь.

Стоимость их услуг выросла вдвое и достигла $120 тыс. в год — примерно в десять раз больше среднего дохода россиянина в 2024 году. Даже внучка Владимира Путина, как он сам признал в июне, растет с китайской няней и свободно говорит на мандаринском диалекте китайского.

«Раньше многие рассматривали Европу и США для учебы или эмиграции, теперь все больше людей смотрят на Китай», — говорит основательница школы Chinese First Натали Ван. С 2022 по 2024 год ее выручка выросла более чем на 300%.