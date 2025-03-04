ВОЙНА В ГАЗЕ
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Лидер друзов бьет в набат
Валид Джумблат обвинил Израиль в использовании друзов для подавления палестинцев и предупредил о попытках Тель-Авива расширить влияние в Сирии и спровоцировать гражданскую войну в стране
Лидер друзов бьет в набат
Валид Джумблат и глава Сирии Ахмед аш-Шара / Фото: Reuters
4 марта 2025 г.

Ливанский лидер друзской общины Валид Джумблат обвинил «сионистов» в использовании друзских солдат и офицеров для подавления палестинцев в Газе и на Западном берегу, а также в стремлении расширить свое присутствие в Джабаль аль-Араб в сирийской провинции Сувейда — оплоте друзов в Сирии.

«Сионизм использует друзов в качестве солдат и офицеров для подавления палестинского народа в Газе и на Западном берегу, а теперь они хотят захватить Джабаль аль-Араб (друзов) в Сирии», — заявил Джумблат после экстренного заседания Генеральной ассамблеи Друзского конфессионального совета в Бейруте.

Бывший лидер Прогрессивной социалистической партии предупредил, что «некоторые слабодушные люди» принимают участие в этих планах, что может привести к гражданской войне с непредсказуемыми последствиями. Он также объявил о намерении посетить Дамаск, чтобы подтвердить роль Сирии как ориентира для друзской общины.

Относительно шейха Муафака Тарифа, духовного лидера друзов в Израиле, Джумблат заявил, что «он не представляет нас и поддерживается сионистскими силами».

Сравнивая нынешнюю ситуацию с прошлыми конфликтами, Джумблат охарактеризовал ее как «гораздо более опасную, чем все, что мы ранее переживали».

Напряженность в регионе обострилась после недавних столкновений в Джарамане близ Дамаска, вызванных действиями вооруженной милиции, отказывающейся сложить оружие. В ответ премьер-министр Израиля Биньямине Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приказали военным «подготовиться к защите» так называемого «друзского города».

Израиль усилил агрессию против Сирии после бегства сирийского правителя Башара Асада в Россию 8 декабря, завершившего 61-летнее правление партии Баас. После падения режима Асада Израиль расширил оккупацию сирийских Голанских высот, нарушив соглашение о разъединении 1974 года и усилив авиаудары по сирийским военным объектам.

Друзы составляют около 3% населения Сирии и проживают преимущественно в южной провинции Сувейда, а также в районах Дамаска, Кунейтры и северного Идлиба.

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