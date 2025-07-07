«‎Коалиция желающих»‎ из государств, поддерживающих Украину, демонстрирует признаки разобщенности, пишет Politico. Эта группа, созданная для предоставления гарантий безопасности и военной помощи Киеву, все чаще выглядит как клуб по интересам — реальных действий коалиция так и не предприняла.

Всему виной внутренние конфликты между США, с одной стороны, Францией и Великобританией с другой. Лондон и Париж с трудом удерживают инициативу в рамках коалиции, уточняет издание.

Как сообщают французские источники Politico, ключевым препятствием остается отсутствие четкой позиции Вашингтона. Администрация Трампа пока не предоставила обещанных гарантий безопасности Киеву, несмотря на надежды Лондона, что именно американская поддержка станет основой коалиции. В условиях неопределенности со стороны президента Трампа в европейских столицах усиливаются сомнения — никто не хочет вкладываться в оборону Украины в одиночку.

Чтобы укрепить альянс, Британия на этой неделе организует встречу лидеров — она будет приурочена визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Лондон. В переговорах также примут участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Украины Владимир Зеленский, который подключится дистанционно из Рима.

«В повестке дня — поддержание боеспособности Украины, усиление давления на Россию и обсуждение следующих шагов», — сообщил французский чиновник на условиях анонимности. Однако коалиция не собиралась с марта, а разногласия по ключевым вопросам остаются.

Отказ Трампа от активных переговоров с Москвой сместил фокус европейских лидеров. В условиях массированных российских авиаударов по Киеву и другим городам Европа спешит усилить помощь Украине без ясного понимания, смогут ли США поддержать их в этом.

Ситуацию осложнило и решение Пентагона приостановить поставки обещанных Украине ракет ПВО, сославшись на дефицит собственных запасов. В Киеве предупреждают: заморозка поставок лишь вдохновит Россию на усиление ударов. За последние два дня, 5 и 6 июля, РФ провела масштабные атаки дронов по всей территории Украины. В ответ Киев запустил беспилотники, которые перекрыли авиасообщение практически над всей европейской частью России.

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