ВОЙНА В ГАЗЕ
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Генштаб Израиля пожаловался на нехватку солдат
Начальник Генштаба Израиля предупредил правительство о нехватке солдат, которая может помешать достижению военных целей в Газе
Генштаб Израиля пожаловался на нехватку солдат
Израильский солдат / Reuters
14 апреля 2025 г.

Начальник Генерального штаба израильской армии Эяль Замир сообщил правительству Биньямина Нетаньяху о нехватке военных в вооруженных силах. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, Замир предупредил, что дефицит личного состава может ограничить возможности израильской армии по выполнению задач, поставленных в секторе Газа.

Несмотря на кадровые проблемы, Замир поддержал идею расширения наземных операций против ХАМАС.

Анонимный источник в Израиле сообщил изданию, что начальник Генштаба открыто говорит о ситуации и призывает руководство отказаться от «фантазий» и смотреть на происходящее реалистично.

Газета также отмечает, что несмотря на атаки, продолжающиеся с 7 октября 2023 года, движение ХАМАС сохраняет контроль над большей частью сектора Газа.

Израиль возобновил атаки на сектор Газа 18 марта, нарушив ранее достигнутое соглашение о прекращении огня и обмене пленными.

С этого момента, по данным местных властей, погибли 1574 палестинца. Среди них преимущественно пожилые, женщины и дети. Еще 4115 человек получили ранения.

Всего с начала военных действий 7 октября 2023 года в Газе погибли 50 944 человека, число раненых достигло 116 156.

Израиль отклонил новые предложения о перемирии и заявил о намерении продолжать военные действия против ХАМАС с возрастающей мощью.

ХАМАС в ответ обвинил Израиль в нарушении данных обещаний и возобновлении «геноцида против палестинского народа под наблюдением посредников».

Наблюдатели указывают, что новая волна атак совпала с политическим кризисом внутри Израиля, включая отставку главы ШАБАК, инициированную Нетаньяху.

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