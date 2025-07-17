ВОЙНА В ГАЗЕ
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Еще одна страна запретила въезд израильским министрам
Бен-Гвир и Смотрич объявлены персонами нон грата в Словении — из-за «геноцидальных высказываний» и подстрекательства к насилию
Еще одна страна запретила въезд израильским министрам
/ Reuters
17 июля 2025 г.

Правительство Словении объявило министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича персонами нон грата, обвинив их в подстрекательстве к «крайнему насилию» и «серьезным нарушениям прав палестинцев».

В заявлении указано, что действия и риторика министров, включая «геноцидальные высказывания», противоречат базовым правам человека. Это первый случай такого шага со стороны государства Евросоюза, подчеркнула глава МИД Словении Таня Файон.

Ранее аналогичные санкции против Бен-Гвира и Смотрича ввели Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

Оба министра неоднократно подвергались критике за жесткие высказывания в поддержку аннексии Западного берега и оправдание действий армии Израиля в Газе. Сам Смотрич живет в поселении на оккупированных территориях и открыто выступает за их включение в состав Израиля.

В мае Словения признала независимость Палестины, вслед за Ирландией, Норвегией и Испанией. Тогда же президент Наташа Пирц Мусар призвала ЕС осудить «геноцид в Газе» и усилить меры давления на Израиль.

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