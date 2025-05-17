В рамках мероприятий «День Турции» в Нью-Йорке по инициативе Управления коммуникаций Администрации президента Турции прошел панельный семинар под названием «За пределами альянса: новое осмысление турецко-американских отношений в меняющемся мире».

Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Мероприятие прошло в здании Дома Турции (Türkevi) и собрало турецких и американских ученых, представителей госструктур, гражданского общества и СМИ. Участники обсудили вызовы и перспективы турецко-американских отношений, а также возможности для расширения двустороннего сотрудничества.

С видеообращением к участникам выступил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции профессор Фахреттин Алтун. Он отметил, что современный мир переживает масштабные преобразования, охватывающие сферы безопасности, экономики, гуманитарных кризисов и технологических изменений. В таких условиях, по словам Алтуна, необходимо углублять турецко-американские отношения не только в контексте альянса, но и на основе взаимного уважения и общих интересов.

«Турция как региональная держава и глобальный игрок отвечает на вызовы конструктивной и инклюзивной политикой. Наша страна действует с приверженностью дипломатии, поддерживающей глобальную стабильность, мир и безопасность», — подчеркнул Алтун.

Он указал, что и в рамках НАТО, и за его пределами отношения Турции и США приобрели особую ценность на фоне глобальной неопределенности.

«Террористические организации, вызывающие хаос и нестабильность, остаются основными вызовами, требующими совместной борьбы», — отметил он.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что решительная борьба Турции с любыми формами терроризма и ее принципиальная позиция в гуманитарных кризисах имеют ключевое значение не только для национальной безопасности, но и для регионального и глобального мира. Он добавил, что эта борьба должна получать поддержку со стороны союзников Турции.

Завершая выступление, Алтун отметил, что разногласия между Турцией и США должны разрешаться в духе конструктивного диалога и общего видения.

«Между Турцией и США существует широкий спектр сфер для сотрудничества — от экономики и безопасности до обороны и технологий», — заявил он.