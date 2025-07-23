Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул важность достижения мира в ходе третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, проходящего в Стамбуле. Он также выразил готовность Турции содействовать в реализации и сохранении потенциального перемирия.

«Конечной целью является прекращение огня, которое определит путь к миру. Мы продолжим выполнять возложенную на нас задачу», — заявил Фидан, выступая перед началом встречи в Чыраганском дворце.

Фидан отметил, что Турция стремится показать миру, что «дипломатия и диалог эффективнее оружия». Он подчеркнул, что страна готова способствовать процессу, опираясь на договоренности сторон, и предоставить инфраструктуру для организации обменов пленными по структурированной методике, а также для обеспечения перемирия.

Министр выразил надежду, что третий раунд переговоров будет результативным и приведет к установлению мира. «Наша цель — положить конец этой войне», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Переговоры начались с закрытой встречи глав делегаций — Владимира Мединского от России и Рустема Умерова от Украины. После этого в Чыраганском дворце стартовал третий раунд переговоров в полном составе. Встреча проходит в закрытом режиме, без доступа СМИ.

Фидан также акцентировал внимание на важности дипломатического процесса, отметив, что «дипломатия — это процесс», требующий терпения и последовательности. Турция, по его словам, продолжит играть роль посредника, чтобы способствовать прекращению конфликта и достижению устойчивого мира.