КУЛЬТУРА
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Мусульманам на Урале вернули историческую мечеть
Историческая татарская мечеть возвращена мусульманской общине для совершения религиозных обрядов
Мусульманам на Урале вернули историческую мечеть
Белая мечеть в Челябинске / Social Media
21 июля 2025 г.

Управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях передало в собственность Духовного управления мусульман (ДУМ) Челябинской области историческую Соборную мечеть площадью 398,4 кв. метров и прилегающий земельный участок площадью 948 кв. метров, сообщают местные СМИ.

Возвращенный верующим храм с почти 150-летней историей расположен в городе Троицке, где проживает порядка 70 тысяч человек. Объект был передан безвозмездно для совершения молитв и проведения религиозных обрядов.

Соборная мечеть, построенная в 1878 году татарским купцом Мухамади Абдулвагаповым, ранее уже было признано объектом культурного наследия. Здание, известное как Валеевская мечеть, находится на углу улиц Советской и Братьев Малышевых.

В XIX веке при мечети действовали мектеб и медресе для обучения местной мусульманской молодежи, а также торговая лавка, что делало ее важным центром татарской общины. В 1928 году мечеть была закрыта и использовалась не по назначению, а в настоящее время требует ремонта и реставрации.

Мечеть получила название «Валеевская» в честь татарского купца Мухамметжана Валеева, который занимался ее содержанием. Его семья, переехавшая в Троицк из-под Казани во второй половине XIX века, внесла значительный вклад в развитие религиозной и образовательной деятельности при мечети.

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