ПОЛИТИКА
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Франция: российская разведка атакует нас
Франция официально обвинила российское ГРУ в организации многолетних кибератак на свои государственные, экономические и спортивные учреждения
Франция: российская разведка атакует нас
Глава МИЛ Франции Жан-Ноэль Барро / Reuters
29 апреля 2025 г.

Франция заявила, что за серией кибератак, направленных против страны в течение последнего десятилетия, стоит Главное разведывательное управление России. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

По данным внешнеполитического ведомства, с 2021 года хакерская группировка APT28, якобы связанная с ГРУ, атаковала около десяти французских организаций, включая структуры в оборонной, финансовой и экономической сферах.

«Франция самым решительным образом осуждает действия российской военной разведки и ее использование группировки APT28», — подчеркнули во французском МИД.

Глава министерства Жан-Ноэль Барро впервые официально назвал ГРУ ответственной за кибератаки. В своем заявлении он отметил, что атаки затронули и президентские выборы: хакеры пытались повлиять на общественное мнение, похитив и распространив тысячи документов.

По утверждению Парижа, действия хакеров также были направлены против госучреждений, частных компаний и спортивных организаций, задействованных в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года.

МИД Франции подчеркнул, что вместе с союзниками страна готова использовать все возможные средства для пресечения подобных атак и реагировать на действия России в киберпространстве.

Группировку Fancy Bear связывают с рядом глобальных атак, включая взломы во время выборов в США в 2016 году. Тогда хакеры были обвинены в публикации писем штаба Хиллари Клинтон и оказании помощи Дональду Трампу.

Во Франции аналогичная операция произошла в 2017 году: за сутки до выборов президента хакеры опубликовали тысячи документов из штаба Эммануэля Макрона.

В сентябре 2024 года несколько разведок НАТО, включая германскую, предупредили о возможных кибератаках, исходящих из России.

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