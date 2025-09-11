4 сентября в Елисейском дворце собрались лидеры 35 стран. На повестке дня было будущее Украины и европейской безопасности. Эммануэль Макрон, хозяин встречи, говорил о гарантиях, о готовности 26 государств отправить войска в Украину после заключения соглашения о перемирии. Владимир Зеленский называл это «первым серьезным конкретным шагом за долгое время».

Но уже через несколько дней стало ясно: Европа снова попала в ловушку собственной риторики.

Обещания на бумаге, реальность в небе



4 сентября участники «коалиции желающих» в Париже торжественно заявили о готовности развернуть силы сдерживания в Украине. 26 стран — впечатляющая цифра. Макрон осторожно не называл ни численность контингента, ни конкретные страны, «чтобы не спалить карты перед Россией». Дипломатическая предосторожность или признание хрупкости достигнутых договоренностей?

Ответ пришел быстрее, чем ожидали в европейских столицах. Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил предельно ясно: «Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения».

Не угроза — констатация. Не предупреждение — объяснение правил игры.

Ночь, которая изменила все



7 сентября Россия нанесла самый масштабный удар с начала полномасштабного вторжения. 818 дронов и ракет обрушились на украинские города. В Киеве горело здание Кабмина, в Запорожье пострадал детский сад.

Но еще одно зловещее событие произошло не в украинском небе. 10 сентября 19 российских дронов пересекли границу с Польшей. Впервые за всю историю НАТО силы альянса вступили в прямое столкновение с российскими боевыми системами. Польские F-16 и голландские F-35 семь часов кружили в небе и сбили четыре дрона.

Премьер Польши Дональд Туск назвал это «первой прямой атакой на НАТО». Но что еще важно — премьер-министр Польши активировал только 4-ю статью устава альянса, предусматривающую консультации. До 5-й статьи, означающей коллективную оборону, дело не дошло.

География страха



Деревня Вырыки-Воля в Восточной Польше, где был найден один из российских дронов, находится недалеко от белорусской границы. Символично — именно здесь проходит та невидимая линия, которая может разделить мир на «до» и «после».

Сувалкский коридор — узкая полоска земли между Калининградом и Беларусью — давно стал синонимом европейских кошмаров об апокалиптической Третьей мировой войне. Именно здесь Россия начнет учения «Запад-2025», и именно сюда устремлены взгляды аналитиков, предсказывающих новую войну через пять лет после окончания украинской.

Но география — это только декорации. Главное происходит в головах политиков и генералов, где карты рисуются не координатами, а страхами и амбициями.

Доллары решают все



Пока Макрон говорил о европейской солидарности, за океаном готовилась новость, которая может похоронить все планы «Коалиции желающих» или «решительных», как ее еще называют. Администрация Трампа планирует свернуть программы военной помощи странам восточного фланга НАТО.

Речь идет о разделе 333 Министерства обороны США и Инициативы по безопасности в Балтийском регионе — это сотни миллионов долларов, которые шли на обучение и вооружение армий прибалтийских стран. Теперь этих денег не будет. «Европа должна нести больше ответственности за собственную оборону», — объясняют в Белом доме.

Маргарита Симоньян, главред RT, злорадно прокомментировала новость: «Мы спим спокойнее, поскольку армия Эстонии сократится с 11 до 8 человек». Цифры, конечно, гротескные, но суть схвачена точно — без американских денег европейская оборона рассыпется как карточный домик.

Психология провала



68% французов выступают против отправки своих солдат в Украину, даже если боевые действия прекратятся. Цифра красноречивая — европейские лидеры обещают то, что их избиратели не готовы поддержать.

Но дело не только в общественном мнении. Европейская элита попала в ловушку собственной логики. Три с половиной года войны показали устойчивый паттерн: громкие заявления, за которыми следуют долгие споры о деталях, потом — урезанная помощь с опозданием на месяцы.