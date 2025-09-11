4 сентября в Елисейском дворце собрались лидеры 35 стран. На повестке дня было будущее Украины и европейской безопасности. Эммануэль Макрон, хозяин встречи, говорил о гарантиях, о готовности 26 государств отправить войска в Украину после заключения соглашения о перемирии. Владимир Зеленский называл это «первым серьезным конкретным шагом за долгое время».
Но уже через несколько дней стало ясно: Европа снова попала в ловушку собственной риторики.
Обещания на бумаге, реальность в небе
4 сентября участники «коалиции желающих» в Париже торжественно заявили о готовности развернуть силы сдерживания в Украине. 26 стран — впечатляющая цифра. Макрон осторожно не называл ни численность контингента, ни конкретные страны, «чтобы не спалить карты перед Россией». Дипломатическая предосторожность или признание хрупкости достигнутых договоренностей?
Ответ пришел быстрее, чем ожидали в европейских столицах. Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил предельно ясно: «Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения».
Не угроза — констатация. Не предупреждение — объяснение правил игры.
Ночь, которая изменила все
7 сентября Россия нанесла самый масштабный удар с начала полномасштабного вторжения. 818 дронов и ракет обрушились на украинские города. В Киеве горело здание Кабмина, в Запорожье пострадал детский сад.
Но еще одно зловещее событие произошло не в украинском небе. 10 сентября 19 российских дронов пересекли границу с Польшей. Впервые за всю историю НАТО силы альянса вступили в прямое столкновение с российскими боевыми системами. Польские F-16 и голландские F-35 семь часов кружили в небе и сбили четыре дрона.
Премьер Польши Дональд Туск назвал это «первой прямой атакой на НАТО». Но что еще важно — премьер-министр Польши активировал только 4-ю статью устава альянса, предусматривающую консультации. До 5-й статьи, означающей коллективную оборону, дело не дошло.
География страха
Деревня Вырыки-Воля в Восточной Польше, где был найден один из российских дронов, находится недалеко от белорусской границы. Символично — именно здесь проходит та невидимая линия, которая может разделить мир на «до» и «после».
Сувалкский коридор — узкая полоска земли между Калининградом и Беларусью — давно стал синонимом европейских кошмаров об апокалиптической Третьей мировой войне. Именно здесь Россия начнет учения «Запад-2025», и именно сюда устремлены взгляды аналитиков, предсказывающих новую войну через пять лет после окончания украинской.
Но география — это только декорации. Главное происходит в головах политиков и генералов, где карты рисуются не координатами, а страхами и амбициями.
Доллары решают все
Пока Макрон говорил о европейской солидарности, за океаном готовилась новость, которая может похоронить все планы «Коалиции желающих» или «решительных», как ее еще называют. Администрация Трампа планирует свернуть программы военной помощи странам восточного фланга НАТО.
Речь идет о разделе 333 Министерства обороны США и Инициативы по безопасности в Балтийском регионе — это сотни миллионов долларов, которые шли на обучение и вооружение армий прибалтийских стран. Теперь этих денег не будет. «Европа должна нести больше ответственности за собственную оборону», — объясняют в Белом доме.
Маргарита Симоньян, главред RT, злорадно прокомментировала новость: «Мы спим спокойнее, поскольку армия Эстонии сократится с 11 до 8 человек». Цифры, конечно, гротескные, но суть схвачена точно — без американских денег европейская оборона рассыпется как карточный домик.
Психология провала
68% французов выступают против отправки своих солдат в Украину, даже если боевые действия прекратятся. Цифра красноречивая — европейские лидеры обещают то, что их избиратели не готовы поддержать.
Но дело не только в общественном мнении. Европейская элита попала в ловушку собственной логики. Три с половиной года войны показали устойчивый паттерн: громкие заявления, за которыми следуют долгие споры о деталях, потом — урезанная помощь с опозданием на месяцы.
Танки «Леопард», истребители F-16, ракеты ATACMS — каждое решение далось ценой мучительных дебатов. И каждый раз Москва получала ясный сигнал: Запад боится эскалации больше, чем поражения Украины.
Генералы без армий
Силы безопасности, о которых говорил Макрон, должны стать «стальным ежом», сдерживающим российскую агрессию. Но что это за «грозные ежи», если 68% французов против их развертывания, американцы урезают финансирование, а Путин прямо объявляет их «законными целями»?
26 стран «готовы» отправить войска... Но есть загвоздка, и ключевое слово здесь — «или». «Развернуть войска или предоставить активы для поддержки миротворцев в воздухе или на море», — дипломатическая формулировка, за которой скрывается простая истина: мало кто готов посылать своих солдат умирать за Украину.
Новые правила игры
Российские дроны в польском небе — это не ошибка навигации и не техническая неисправность. Это послание. Москва тестирует пределы терпения НАТО и готовность альянса к реальной войне.
Путин понимает: между словами и делами западных лидеров пролегает пропасть. Между обещанием защищать «каждый сантиметр территории НАТО» и готовностью воевать за Польшу или Эстонию — огромная разница.
Инцидент в Польше показал, что даже прямая атака на территорию альянса не гарантирует автоматического ответа. 4-я статья вместо 5-й, консультации вместо действий.
Украина между молотом и наковальней
Для Зеленского парижский саммит был последней соломинкой. Но соломинка оказалась иллюзорной. Европейские силы не могут остановить российские дроны сегодня, что говорить о завтрашних угрозах?
«Слишком долго уже длится санкционная пауза», — заявил украинский президент после российского удара. Но санкции — это вчерашний день. Сегодня России не нужны западные технологии, чтобы производить тысячи дронов.
Китайский фактор
Пекин «решительно выступает» против экономического давления на Китай из-за войны в Украине. Си Цзиньпин стоял рядом с Путиным и Ким Чен Ыном на параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Символизм очевиден — новая ось формируется на глазах у растерянного Запада.
«Дружба без границ» между Москвой и Пекином, объявленная накануне вторжения в Украину, превратилась в реальность. А Европа осталась без старшего брата в лице Америки, один на один со своими страхами и нерешительностью.
Например, Берлин опровергает сообщения российских СМИ о тайных поставках крылатых ракет Taurus. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц никогда не исключал такой возможности, но пока дальность в 500 километров остается для Украины недостижимой мечтой.
Германия — зеркало европейских противоречий. Желание помочь Украине сталкивается со страхом перед эскалацией. Экономические интересы — с моральными обязательствами.
Эпилог: цена нерешительности
Коалиция желающих, но не решающихся оказалась по сути «коалицией сомневающихся». 35 стран собрались в Париже, чтобы обсудить мир в Украине, но получили эскалацию от России. 26 государств обещали войска, но не смогли защитить воздушное пространство НАТО от российских дронов.
История показывает: сильная сторона всегда тестирует решимость противника. Судеты, Крым, теперь — польское небо. Каждый раз логика одна: если противник не готов воевать за малое, он не будет воевать и за большое.
Европа оказалась в ловушке собственных обещаний. Слишком много наобещала, чтобы отступить, но слишком мало сделала, чтобы сдержать Москву. А впереди еще и зима, которая может стать судьбоносной...
Россия понимает европейские слабости лучше, чем сама Европа. И действует соответственно.
Вопрос больше не в том, готова ли Европа защищать Украину. Вопрос в том, готова ли она защитить саму себя.