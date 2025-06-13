Массированная атака Израиля на Иран привела к гибели шести ведущих ядерных ученых, что серьезно отразится на всей иранской ядерной промышленности.

В ночь на 13 июня более 200 израильских истребителей нанесли серию ударов по ядерным и военным объектам Ирана. Под удары попали десятки целей, включая основной центр обогащения урана в Натанзе. В Тегеране прогремели взрывы, над городом все еще поднимается густой черный дым.

Иранские государственные СМИ подтвердили гибель шести ядерных ученых. Среди них — Ферейдун Аббаси-Давани, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, и физик Мохаммад Мехди Техранчи, президент Исламского университета Азад. Также названы Абдулхамид Манучехр, Ахмадреза Зольфагари, Амирхосейн Фекхи и Моталлеблизаде.

Погибли и ключевые военные командиры. По сообщениям государственных каналов Ирана, среди убитых — глава иранской гвардии генерал Хоссейн Салами и начальник Генштаба ВС Ирана генерал Мохаммад Багери. Предположительно в результате ударов погибли и другие высокопоставленные офицеры.

Это далеко не первый случай гибели иранских ученых. С 2010 по 2020 год в результате израильских диверсий убиты пять ядерных специалистов. Всего, включая загадочные смерти с 2007 года и удары в июне 2025 года, в операциях, приписываемых Израилю, погибли как минимум 11–12 иранских ядерных ученых.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал дать жесткий ответ Тель-Авиву. «Кровавое и коварное преступление Израиля не останется безнаказанным», — заявил он.

Израиль заявил, что операция под названием «‎Восстающий лев‎» направлена на предотвращение создания ядерного оружия в Иране. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал ее «жизненно важной миссией против экзистенциальной угрозы».

Израильская армия подтвердила, что атаковала более 100 целей по всей территории Ирана. По словам израильских чиновников, это только начало более масштабной кампании, которая продлится несколько дней. В ответ Иран запустил около 100 дронов и обещает нанести серьезные удары в ближайшее время. В Израиле введен режим ЧС, воздушное пространство над Ираном, Ираком, Иорданией и Израилем было закрыто.



