ПОЛИТИКА
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Ад и Израиль
Жара и ветер вызвали крупные лесные пожары в Израиле: эвакуированы города, перекрыты трассы
Ад и Израиль
23 апреля 2025 г.

Сильная жара и порывистый ветер привели к масштабным пожарам в центральной части Израиля. В среду были эвакуированы города Эштаоль, Бейт-Меир и Месилат-Цион, в районе Бейт-Шемеша. В огне оказался участок шоссе 38 — ключевая дорога из региона в Иерусалим.

Пожар начался возле мошава Тарум, затем пламя стремительно распространилось из-за ветра. В тушении задействованы около 110 пожарных расчетов, восемь самолетов и вертолет. К работе подключена армия. Дым ощущается даже в Иерусалиме, где заметно упало качество воздуха.

Параллельно с этим пылает еще один очаг огня возле шоссе 6. Полиция перекрыла трассу вблизи населенных пунктов Петахия и Педая, наблюдается задымление, люди покидают автомобили. Остановлено движение поездов на участке, приближенном к очагам пожара.

Синоптики предупреждали о «крайне опасной» погоде 23–24 апреля. По статистике, большинство лесных пожаров в Израиле возникают по вине человека. С 1989 года в стране регулярно фиксируются масштабные пожары. На фоне изменения климата частота и интенсивность таких происшествий растет.

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