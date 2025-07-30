Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что дополнительные меры, которыми он угрожает Индии на фоне торговой войны, могут затронуть страны БРИКС, которые, по его мнению, придерживаются антиамериканской политики. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Мы сейчас ведем переговоры, и это касается БРИКС. Это, знаете, группа стран, настроенных против США, и Индия — ее участник. Можете себе представить, — сказал Трамп, критикуя высокие индийские пошлины и связи Нью-Дели с Россией. — Это атака на доллар, и мы никому не позволим нападать на доллар. Так что это отчасти связано с БРИКС, а отчасти — с торговлей. У нас огромный торговый дефицит».

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин против Бразилии — другой страны БРИКС, которые вступят в силу на следующей неделе, вызвав резкую реакцию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, назвавшего Трампа «императором». Лула заявил: «Бразилия будет вести переговоры как суверенное государство», подчеркнув отсутствие страха перед угрозами США.

Индия, в свою очередь, пообещала принять «все необходимые меры» для защиты национальных интересов после объявления Трампа о введении с 1 августа 25-процентных пошлин и дополнительных неназванных санкций.