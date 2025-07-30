Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что дополнительные меры, которыми он угрожает Индии на фоне торговой войны, могут затронуть страны БРИКС, которые, по его мнению, придерживаются антиамериканской политики. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Мы сейчас ведем переговоры, и это касается БРИКС. Это, знаете, группа стран, настроенных против США, и Индия — ее участник. Можете себе представить, — сказал Трамп, критикуя высокие индийские пошлины и связи Нью-Дели с Россией. — Это атака на доллар, и мы никому не позволим нападать на доллар. Так что это отчасти связано с БРИКС, а отчасти — с торговлей. У нас огромный торговый дефицит».
Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин против Бразилии — другой страны БРИКС, которые вступят в силу на следующей неделе, вызвав резкую реакцию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, назвавшего Трампа «императором». Лула заявил: «Бразилия будет вести переговоры как суверенное государство», подчеркнув отсутствие страха перед угрозами США.
Индия, в свою очередь, пообещала принять «все необходимые меры» для защиты национальных интересов после объявления Трампа о введении с 1 августа 25-процентных пошлин и дополнительных неназванных санкций.
Министерство торговли и промышленности Индии сообщило, что изучает последствия указа и остается привержено «справедливому и взаимовыгодному торговому соглашению» с США. В 2024 году товарооборот между странами составил 129 миллиардов долларов, при этом дефицит США достиг 45,7 миллиарда, по данным Торгового представительства США.
Трамп отметил, что сохраняет дружеские отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но раскритиковал Нью-Дели за высокие тарифы: «Они продают нам много, но мы почти ничего не продаем им, потому что их пошлины — одни из самых высоких в мире».
Оппозиционная партия «Конгресс» в Индии призвала Моди «дать отпор» Соединенным Штатам.
На фоне этого Трамп выразил оптимизм по поводу переговоров с Китаем, заявив в среду, что они «продвигаются» и могут привести к справедливому компромиссу. «У нас хорошие отношения с Китаем. Я думаю, что все пройдет очень хорошо. Я думаю, что мы заключим с Китаем очень выгодную сделку», — сказал он.