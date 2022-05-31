Оборонный гигант из Турции — компания Aselsan — в ближайшее время планирует нарастить производство электрооптики для повышения точности прицельной системы своих дронов. Об этом пишет Daily Sabah.

В компании также ведется разработка обновления системы наблюдения и прицеливания CATS (Common Aperture Targeting System — «прицельная система с общей апертурой»), рассказал генеральный менеджер компании Халук Горгун.

«Это разведывательная система, которая может вести тепловизионную съемку, использовать лазерное целеуказание и следить за объектами в течение суток, — сообщил он. — И это только один из нашей группы военных продуктов. Успех системы CATS очевиден».

Система CATS предназначена для летательных аппаратов и с фиксированным, и с вращающимся крылом, в том числе для беспилотников, вертолетов и самолетов. Ранее при производстве дронов из Турции использовались иностранные электрооптические технологии, однако сложности с поставками из-за рубежа привели турецких производителей к идее создать собственную систему.

В 2019 году Канада перестала поставлять в Турцию продукцию военного назначения из-за того, что в ходе оценки экспорта было выявлено применение канадских технологий на дронах, которые использовали в конфликте в Нагорном Карабахе. Вскоре после этого Турция разработала собственные прицельные системы, которыми были оснащены, в частности, беспилотники Bayraktar. Осенью того же года Bayraktar TB2 успешно прошел испытания, будучи собранным без иностранных деталей.

Ранее сообщалось, что компания Aselsan выразила готовность поставлять Украине боевые модули Sarp Dual и Sarp Zafer. Обе разработки могут использоваться в составе бронеавтомобиля «Козак-2М1» НПО «Практика».