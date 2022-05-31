Властям Ирана удалось накопить 43 кг обогащенного на 60% урана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ежеквартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «При отсутствии ограничений Иран накопил 43 кг урана, обогащенного на 60% — увеличение на 30% за последние три месяца», — сказано в документе. Количество вещества увеличилось в четыре раза за полгода: еще осенью 2021 года у Ирана было всего 10 кг высокообогащенного урана, а год назад — всего 2,4 кг такого урана.

В 2015 году был установлен лимит, запрещающий государству иметь более 202,8 кг обогащенного урана. Нынешнее количество, накопленное Ираном, превышает этот уровень в 18 раз. По состоянию на 15 мая 2022 года власти страны имели в своем распоряжении более 3,8 тыс. кг обогащенного урана. При этом Иран продолжает обогащение урана до уровней, превышающих лимит в 3,67%, также предусмотренный в изначальной сделке. Таким образом, страна накопила уже 238 кг обогащенного на 20% урана.

Bloomberg также пишет, что, по информации экспертов, Тегеран продолжает блокировать расследование происхождения следов урана, обнаруженных на ряде объектов. «Иран не предоставил объяснения, которое бы внушало доверие с технической точки зрения, — сообщил по этому поводу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. — Агентство не может подтвердить верность и полноту заявлений Ирана в соответствии с соглашением о всеобъемлющих гарантиях».

Семь лет назад Иран и страны «большой шестерки» — пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия — заключили Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому Тегеран решил развивать ядерную программу исключительно в мирных целях. Тогда были установлены и специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций и так далее.

Однако экс-президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций. Из-за этого Иран начал постепенно отказываться от соблюдения некоторых условий сделки. В связи с этим Тегеран в 2021 году вместе с несколькими другими государствами провел несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, в которых США напрямую участвовать не стали.

В 2022 году переговоры в Вене после восьми раундов были временно прекращены из-за внешних факторов, в основном из-за войны в Украине. До этого венские переговоры вышли на финишную прямую и должны были завершиться до конца февраля. Текст соглашения был согласован в объеме около 20 страниц, в которых говорится о дальнейших мерах по возвращению к выполнению ядерного соглашения в первоначальном виде. В мае переговоры возобновились, и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что текст соглашений почти готов к принятию: финальные штрихи можно нанести в течение нескольких дней. Остаются только проблемы политического характера, уточнил он.

Помимо прочего, в этих соглашениях Тегеран добивается исключения из американского списка иностранных террористических организаций Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), влиятельной военно-политической структуры, определяющей не только внешний, но и внутренний курс Ирана. Достижение договоренностей с США важно для Тегерана, в числе прочего, из-за банковских транзакций в стране, так как в Иране работают сотни компаний, на разных уровнях аффилированных с КСИР. Их исключение из черных списков облегчит их возможности в международной деловой сфере. Во-вторых, власти Ирана уверены, что фигурантам американского списка грозит непосредственная ликвидация, так что отмена санкций на этом направлении несколько снизит нервозность верхушки КСИР и предотвратит принятие эмоциональных решений.