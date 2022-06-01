В российских кинотеатрах начнут показывать первые серии отечественных сериалов, пишут «Ведомости». В числе прочего зрители смогут посмотреть на большом экране киноверсию сериала «Два холма» о мире победившего матриархата от видеосервиса Start. Такой показ является новым форматом дистрибуции оригинального контента, заявил изданию занимавшейся продюсированием проекта генеральный продюсер студии Yellow, Black & White Эдуард Илоян. «Но самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар», — добавил он.

Показ оригинальных сериалов на широких экранах также стоит в планах других стриминговых сервисов, в том числе Okko, Premier и Kion.

Новые форматы дистрибуции, при которых в программы кинотеатров включаются сериалы, связаны с дефицитом контента, заявила президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. Наибольшим спросом в этом случае будут обладать комедийные проекты, у которых очень известный первоисточник, считает она, к примеру, киноверсия сериала «Манюня», снятого Гевондом и Сариком Андреасяном по одноименному бестселлеру Наринэ Абгарян.

По мнению Зиняковой, не меньшую роль в этом случае играет рекламная кампания оригинального проекта и его жанр. «Сейчас зрители идут в кинотеатр за позитивом, поэтому комедия будет работать лучше», — отметила она.

Ранее сообщалось, что картина Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата» станет первым короткометражным фильмом, который выйдет в российский прокат.

Портал NEWS.ru писал, что в Ассоциации владельцев кинотеатров заявили, что в ближайшие два месяца в России может закрыться как минимум половина кинотеатров, если государство не выделит отрасли 6,5 млрд руб. Аналогичная ситуация с онлайн-кинотеатрами, падение выручки которых в 20022 году приблизится к 50% из-за того, что новинки голливудского и европейского видеоконтента недоступны российским пользователям.

Крупнейшие западные киностудии Sony и Warner Bros., Walt Disney Company и Universal решили уйти из России из-за вторжения в Украину и приостановили кинотеатральный прокат своих релизов и свою деятельность на территории страны. Кассовые сборы отечественных кинотеатров в 2021 году превысили 40 млрд рублей, при этом доля сборов голливудского кино в российском прокате составляла порядка 70%.