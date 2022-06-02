Часто приходится слышать, что потерю рынков и партнеров на Западе Россия может компенсировать на Востоке. Однако, как минимум, с одной важной для нее страной на Дальнем Востоке произошло противоположное — отношения с ней у России рухнули так же, как и в случае с западными странами. Речь идет о Японии.

Переговоры о мире: начало и конец

Обрушило российско-японские отношения присоединение Японии к санкциям против России из-за войны в Украине. Япония ввела запрет на экспорт в Россию нескольких сотен наименований товаров и технологий и ограничительные меры в отношении десятков российских компаний.

Были повышены тарифы на импорт российских крабов в Японию и заморожены активы российских банков. Но самыми чувствительными для двусторонних отношений мерами стали высылка восьми российских послов и персональные санкции против российского политического руководства.

В ответ на это Москва отменила безвизовый режим посещения Курил японскими выходцами из них и прекратила переговоры о заключении российско-японского мирного договора. Последние были начаты в 1997 году Борисом Ельциным и предполагали, что мирный договор может быть заключен после определения статуса спорных Курильских островов (в японской лексике — «северных территорий»).

Причем, если представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в будущем переговоры могут быть возобновлены «при благоприятных для России условиях», то зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в последнее время превратившийся в главного «ястреба» в российском истеблишменте, не оставил им никаких шансов.

«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Надо сказать, что далеко не всегда перспективы подписания двустороннего мирного договора и развития российско-японских отношений оценивались таким образом. Еще в сентябре 2018 года Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке, сделали заявления, дававшие основания считать, что уже в обозримом будущем страны могут заключить мирный договор.

Так, Абэ внезапно поддержал предложение Путина подписать мирный договор, не увязывая его с окончательным решением территориального спора, и заявил, что стороны «не должны бесконечно усложнять жизнь нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению». После чего обратился к присутствующим со своеобразной просьбой: «Пожалуйста, поддержите наши шаги в направлении заключения мирного договора. Я прошу у всех вас бурных аплодисментов».

Потепление отношений сторон достигло такой степени, что через год, осенью 2019 года дало российским ура-патриотам основания провести в Москве митинг против «сдачи Курил». Как считалось, это станет ценой, которую Москва будет согласна заплатить за активизацию сотрудничества с развитой страной на фоне безрадостной динамики отношений с остальным миром.

К слову, в свое время к передаче Японии Курил призывал не кто иной, как российский «ястреб» Александр Дугин, обосновывающий это тем, что Япония как союзник для России важнее спорных островов. Правда, условием этого, по его мнению, должен был стать отказ Японии от нахождения на ее территории американских военных баз.

Возможно, именно правление Абэ было лучшим временем для Кремля, чтобы добиться подписания мирного договора. Однако в августе 2020 года он неожиданно объявляет о своей отставке из-за проблем со здоровьем. И с этого момента, как отмечают наблюдатели, полоса везения у российского руководства в отношениях с Японией заканчивается. За год премьерства его преемника Ёсихидэ Суга он ни разу не встретился с Владимиром Путиным, а при правлении нынешнего премьера Фумио Кисида японско-российские отношения пришли к их нынешнему состоянию.

Военная мобилизация

Япония потеряла Курильские острова в 1946 году в результате поражения в советско-японской и в целом Второй мировой войне. Но куда более значимым последствием этого поражения для нее стал запрет иметь армию, вместо которой были созданы силы самообороны, что было закреплено в ее Конституции.

Разговоры об отказе Японии от этого обязательства идут уже очень давно. Но именно война России против Украины может стать той последней каплей, которая окончательно переполнит чашу японского миролюбия. Эта война была воспринята японцами близко к сердцу по целому ряду причин.

Как сосед России Япония примерила на себя роль Украины, чему способствовали высказывания бывшего спикера Совета Федерации России Сергея Миронова о необходимости предъявить претензии на Хоккайдо. В японском обществе не зажила рана от военных преступлений, включая массовые изнасилования в ходе предыдущей войны, в том числе творимые японскими военными.

Поэтому сведения о массовых убийствах мирного населения в Буче, Ирпене и Гостомеле ввергли японское общество в шок, а, зачитывая новость о присвоении расположенной в Буче части звания «гвардейской», японская телеведущая и вовсе расплакалась. Наконец, еще более сильный эффект на японцев, в чьей памяти сохранилась травма от ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, производят постоянные угрозы применения ядерного оружия, постоянно раздающиеся со стороны российских политиков.

Кроме того, у Японии теперь не один, а целых три потенциально опасных соседа. Но если к угрозам применения ядерного оружия со стороны Северной Кореи все уже давно привыкли, то курс на военный захват Тайваня, взятый в последние годы коммунистическим Китаем, заставляет напрягаться не только относительно далекие США, но и совсем близкую Японию. Тем более что в начале мая 2022 года четыре китайских военных корабля вошли в воды японских островов Сенкаку.

В таких обстоятельствах и с таким окружением кардинальный пересмотр оборонной стратегии становится для Японии уже необходимостью, и из заявлений японских высокопоставленных лиц можно сделать вывод о том, что они находятся в финальной стадии принятия соответствующих решений. В частности, министр обороны страны Нобуо Киси заявил о том, что в «ситуации, которую можно назвать крупнейшим кризисом современности для международного сообщества» необходимо «решительно укреплять обороноспособность Японии».

А правящая Либерально-Демократическая Партия выступила с инициативой вдвое увеличить оборонный бюджет страны с целью кардинального усиления того, что пока еще формально остается силами самообороны Японии.

В этом же контексте следует воспринимать и запланированный на конец мая 2022 года визит в Японию Байдена, в ходе которого наверняка будут подняты и вопросы военно-оборонительного характера. Впрочем, с определенного момента и без того происходит активизация военного сотрудничества Японии со странами НАТО.

Так, в 2021 году на территории Японии впервые прошли крупные военные учения японских, американских и французских сухопутных сил. В том же году состоялись совместные учения военно-морских сил Японии, Великобритании, Германии и Нидерландов.

Кстати, после визита Байдена в Японию запланирован саммит лидеров стран четверки — США, Японии, Австралии и Индии. И это укладывается в новую геостратегию этих стран, в лексиконе которых с недавнего времени появился термин «Индо-Тихоокеанский регион», раздражающий как Китай, так и его младшего партнера — Россию.

А раздражает он их тем, что таким образом формируется представление о пространстве, едином как для противников политики Китая в Тихом океане, так и для давно соперничающей с ним Индии, координатором которого фактически выступают США и Великобритания. Они, надо напомнить, совместно с Австралией осенью 2021 года создали оборонный союз АУКУС, антикитайская направленность которого особо не скрывалась.

Япония и российский Дальний Восток: о войне и мире

Показательно, что в недавнем докладе МИД Японии, которая в период переговоров с Россией о Курильских островах воздерживалась от резких формулировок, «северные территории», как они в ней называется, были определены как «неотъемлемая часть Японии, в настоящее время оккупированная Россией». Вкупе с новостями о наращивании Японией военных расходов и усилении ее военного сотрудничества со странами НАТО это дало повод для спекуляций на тему того, что она может попытаться решить вопрос «северных территорий» военным путем.

Разумеется, в текущей геополитической реальности существования России как единой страны, обладающей ядерным оружием, подобное напрочь исключено. Если о чем и можно говорить со стороны Японии, до сих пор травмированной поражением в предыдущей войне и ядерными бомбардировками, так это об усилении собственной обороны, в том числе и в коллективном формате, из-за опасения подвергнуться агрессии.

Другое дело, что «закрытие вопроса» Курильских островов Дмитрием Медведевым и в целом нынешним российским руководством отнюдь не означает, что вопрос действительно закрыт раз и навсегда. Не факт, что такой же линии будет придерживаться гипотетическая новая российская власть, которая может захотеть покончить с курсом на тотальную зависимость от Китая, взятым Россией. И в этом случае отношения с Японией придется восстанавливать, но уже с потерей времени и возможностей из-за разрыва партнерских связей и цепочек, который сейчас происходит.

Впрочем, не стоит исключать, что при определенном развитии событий вооруженные силы Японии и ее союзников в регионе могут стать противовесом тому соседу, который в случае коллапса центральной власти может попробовать подмять их под себя. Но в новых реалиях любой из этих сценариев будет предполагать то или иное взаимодействие внешних сил с местными.