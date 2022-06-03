Казахстан перевыполнил план по восстановлению популяции сайгаков, сообщает портал Liter.kz со ссылкой на министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева. При этом парнокопытных животных стало так много, что они начали создавать проблемы для местных фермеров, отметил чиновник.

«Если в 2016 году популяция была порядка 110 тыс. особей, то на сегодняшний день она выросла в 10 раз. «Ежегодный прирост порядка 30-40%», — сообщил он. — Оптимальное количество сайгаков, согласно результатам биологического обоснования, порядка 700-800 тыс. особей. На сегодня их 1,3 млн».

Сейчас сайгаки уже начали конкурировать с сельскохозяйственными животными, они вытаптывают посевные поля, рассказал министр. Из-за этого казахстанский Институт зоологии проводит работу по биообоснованию для принятия решения «по изъятию, регулированию численности этих животных». «В случае если наши ученые дадут результаты, выводы о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков, то этот вопрос мы будем выносить на повестку дня. Пока на сегодняшний день данное решение еще не принято», — добавил Брекешев. Возможно, власти страны разрешат охоту на сайгаков, если ученые примут соответствующее решение.

В прошлом году казахстанские фермеры уже выражали недовольство ростом популяции сайгаков, так как они объедали скот и вытаптывали сенокосы. Еще два года назад уральская популяция насчитывала больше 200 тыс. голов: число сайгаков увеличилось из-за ужесточения законодательства по борьбе с браконьерами.

На данный момент в России и Казахстане сайгак занесен в Красную книгу, и по классификации Международного союза охраны природы он считается видом, находящимся на грани исчезновения.

Сайгаки оказались под угрозой из-за того, что часто становятся жертвами браконьеров, которые охотятся на этих животных из-за их рогов. В народной медицине они используются для лечения лихорадки, головной боли и других болезней. В 2019 году после серии нападений на егерей в Казахстане ужесточили наказание за браконьерство, и, в частности, за добычу рогов сайгаков.