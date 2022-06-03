Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о нехватке наблюдательных спутников в России, пишет «Интерфакс». По его словам, сейчас все космические аппараты Роскосмоса работают на Минобороны, однако военным их недостаточно.

Россия располагает чуть более чем 160 космическими аппаратами гражданского и военного назначения, в то время как против российской армии развернуты тысячи. «Не скрою, весь ресурс космических аппаратов Роскосмоса сейчас активно задействован в интересах Минобороны, — пояснил чиновник. — Для наших западных противников это не секрет».

В данный момент на российских предприятиях специально для вооруженных сил создана орбитальная группировка, которая производит космическую технику, добавил Рогозин. Но и этого ресурса не хватает, чтобы конкурировать с противниками. По его словам, у России до сих пор нет радиолокационных устройств всепогодного и круглосуточного наблюдения. Спутник «Кондор-ФКА» поступил на вооружение воздушно-космических войск только в конце 2022 году, а в следующем году будет произведено еще два радиолокационных аппарата.

До этого глава Роскосмоса заявлял, что госкорпорация фактически стала частью российской армии. Москва собирается развернуть масштабную орбитальную группировку для постоянного наблюдения за боями в Украине — для этого необходимо иметь тысячи спутников, но пока есть только 161, уточнял Рогозин. При этом чиновник отмечал, что верит «в грандиозное будущее отечественной космонавтики», так как у нее «определены цели, понятен инструментарий, не хватает разве что финансирования, но это решаемая задача».

В конце мая Рогозин попросил российское руководство «напечатать» для госкорпорации триллион рублей, чтобы «резко форсировать все ключевые программы». Среди них — создание космического буксира с ядерной энергоустановкой «Зевс», образец которого Роскосмос планировал запустить к 2030 году, но из-за войны в Украине и санкций проект оказался под вопросом.