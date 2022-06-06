Доля потребительских кредитов, по которым была допущена первая просрочка, выросла, отметили в Центробанке РФ. Подготовленный им обзор финансовой стабильности также показал, что на фоне увеличивающейся безработицы и снижения реальных доходов граждан может ухудшиться качество розничного кредитного портфеля и возрасти спрос на реструктуризацию кредитов. При всем этом из-за войны в Украине россияне чуть ли не в два раза реже стали брать новые кредиты. Хотя эта зависимость сродни табакокурению, признают они.

Максимально должны

Из обзора финансовой стабильности ЦБ РФ также следует, что за все время наблюдений и исследований россияне подошли к началу нынешнего кризиса максимально закредитованными. «К началу кризиса рынок кредитования физических лиц подошел с максимальным за все время наблюдений уровнем долговой нагрузки домохозяйств на макроуровне (10,6% от располагаемых доходов населения), при этом банки сформировали значительный макропруденциальный буфер капитала (730 млрд рублей)», — отметил на днях регулятор.

ЦБ замечает, что в условиях ухудшения внешнеэкономической ситуации и роста стоимости кредитования в марте 2022 года снизились выдачи необеспеченных потребительских кредитов, что привело к сокращению данного портфеля за март-апрель на 3,4%. При этом существенного ухудшения качества розничного кредитного портфеля пока не наблюдается, считает регулятор. «Однако в марте-апреле зафиксирован существенный рост доли потребительских ссуд, по которым был пропущен очередной платеж (с 5,3 до 7,5%), что указывает на потенциальное увеличение необслуживаемых ссуд в данном сегменте в будущем», — указано в докладе, который цитирует ТАСС.

Как сказала на брифинге 31 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, будет ли далее расти долговая нагрузка или нет, зависит от того, как будут развиваться два показателя. Первый важный показатель — это темпы роста кредитования: как ипотечного, так и необеспеченного. Второй — темпы роста доходов людей.

Тем не менее в условиях ухудшения экономической ситуации число поданных заявок на потребительские кредиты в январе-марте в России упало на 44% по сравнению с предыдущим кварталом. И причины такого поведения россиян понятны. К слову, пандемия и локдауны не могли в свое время остановить поток взятия заемных средств. Но интересно, что, по данным ЦБ, и спрос населения на реструктуризацию кредитов пока остается небольшим: реструктурировано 0,6% задолженности по розничным кредитам. Он, правда, по прогнозам экспертов, может возрасти совсем скоро — во второй половине года.

Быстрые деньги

За несколько дней до войны сайт Bankiros задался вопросом: можно ли в России встретить человека, у которого нет кредитов в принципе? В принципе, да. Однако, согласно данным «Кредистории», в 2021-м россиянам было выдано 19,3 млн кредитов наличными. И это на треть больше количества оформленных кредитов в 2020-м.

До «спецоперации» россияне чаще всего оформляли потребительские кредиты — они были и остаются у 75% опрошенных клиентов банков. Чаще всего их брали для покупки автомобиля или ремонта квартиры.

Второй по популярности продукт у россиян — это кредитные карты, которые имеются у порядка 20% россиян. Потребительский кредит на покупку техники оформляют не более 3% опрошенных. Остальная часть приобретает в кредит движимое и недвижимое имущество.

Самые закредитованные

Удивительная и, пожалуй, показательна история произошла три года назад в Барнауле. Там кредиты вынудили врача-нарколога в сговоре с ее бывшим пациентом продавать наркотики, чтобы погашать долги. Маленькие зарплаты — это первый «двигатель» денег взаймы.

В 2021-м средняя заработная плата в России составила 54 438 рублей. Как показывают опросы, такой суммы большинству россиян не хватает не то что для накоплений, но даже и для повседневных расходов.

«Кредит же помогает получить желаемое прямо здесь и сейчас. И не многие задумываются, что у них могут возникнуть проблемы с погашением задолженности», — говорят эксперты. Они разводят руками: из-за отсутствия финансовой грамотности в России многие граждане просто берут на погашение имеющейся задолженности новый кредит и не замечают, как в конечном счете попадают в кредитную кабалу.

Примечательно, что самый высокий уровень закредитованности зафиксирован в Калмыкии — 90%, в Северной Осетии — 84%, на Алтае и в Карачаево-Черкесии — 82%. Самый низкий уровень закредитованности выявлен в Чукотском Автономном округе. Он составляет всего 16%. При этом работники получают в регионе одни из самых высоких заработных плат.

«Это словно наркотик»

Осеннее исследование РИА Новости показало, что россияне копят на новый автомобиль почти восемь лет. При этом быстрее других это могли сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области, дольше всех придется откладывать на новое транспортное средство жителям республик Северного Кавказа. Во времена санкций россиянам стало не до машин.

Тем не менее они признают, что кредиты — это зависимость. «Зависимость вроде курения. Вроде бы расплатился с последним, зарекаешься брать новый, а тут срочно захотелось новый ремонт или на отдых», — призналась 34-летняя Дарья А. из Твери, менеджер в торговой компании. У нее на оплату кредитов уходит половина заработной платы — 30 тысяч рублей. Похожая ситуация у Галины из Смоленска, но она про кредиты говорит так: «Это словно наркотик».

Классика долговой ямы

Эксперты утверждают, что часто в финансовой кабале оказываются граждане с повышенным уровнем социальной ответственности. Чаще всего за кредитами обращаются граждане в возрасте от 30 до 50 лет, которые имеют высшее образование, определенный доход, а зачастую и кредит в другом банке.

Самая распространенная причина того, что люди добровольно соглашаются жить с долгами банку, — снижение доходов, рассказал Forbes представитель Ассоциации российских банков Павел Медведев. Также он отметил, что доходы россиян падают уже больше пяти лет подряд.

Сейчас по понятным причинам россияне боятся связываться с долгами – расплатиться бы с имеющимися. Но другая причина снижения желания получить «легкие деньги» — невыгодные кредиты.

В конце апреля глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме заявила, что кредиты в России будут становиться доступнее по мере снижения инфляции. «Даже если мы искусственно снизим ключевую ставку, банки всё равно будут ориентироваться на то, чтобы кредиты, которые они дают, возместили хотя бы инфляцию. Поэтому они будут ориентироваться на инфляцию в этом случае. Если инфляция будет высокой — кредиты будут недоступны», — заключила Набиуллина.