В Австрии в 2021 году зафиксирован 1061 инцидент на почве антимусульманского расизма и исламофобии, следует из «Доклада об антимусульманском расизме за 2021 год», опубликованном Австрийским центром документации и консультирования для мусульман (Dokustelle Osterreich).

Согласно документу, большинство нападок имели место на цифровых платформах, поскольку из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 в интернете было больше социального взаимодействия.

В отчете говорится, что 69% столкнувшихся с антимусульманским расизмом, словесными и физическими атаками, составляли женщины, а 26% — мужчины. Во многих случаях женщины, носящие хиджаб, подвергались словесным оскорблениям, а в некоторых случаях и физическому насилию. При этом 65,4% нападок на мусульман были совершены на онлайн-платформах, 34,6% из них произошли в различных сферах общественной жизни.

В докладе также отмечается, что 77% расистских действий были совершены мужчинами и 22% — женщинами. Ненавистнические высказывания и подстрекательство к агрессии против мусульман составили 78,5% от общего числа инцидентов.

В то время как оскорбления составили 9,1% зарегистрированных случаев антимусульманского расизма, на долю физического ущерба имуществу, принадлежащему мусульманам, пришлось 2,4%. Около 4% инцидентов касались практики дискриминации и расистского поведения в отношении мусульман в различных сферах общественной жизни.

Сообщается также, что прочие проявления расизма, включая жестокое обращение со стороны полиции, угрозы, психологическое насилие и физические домогательства, составляют 6,2% от общего числа случаев.

Нападения на мусульман резко участились после того, как австрийское правительство опубликовало вызывающую споры «карту ислама» в 2021 году и разместило по всей стране знаки, «предупреждающие» о мечетях. Совет Европы потребовал от Австрии отозвать спорную «карту ислама». Публикация карты является враждебной по отношению к мусульманам и потенциально контрпродуктивной, говорится в заявлении европейской организации по правам человека.

«Из-за своей формы и времени публикации «Исламская карта Австрии» воспринимается многими верующими мусульманами как проявление общей предвзятости в отношении ислама и таким образом может способствовать развитию антимусульманских настроений. Многие мусульмане считают, что публикация адресов и других данных ставит под угрозу их безопасность. Поэтому исламская карта должна быть отозвана в ее настоящем виде», — отмечал в заявлении официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.