Восьмимесячная Нур Риад Ахзик умерла во вторник днем в больнице «Аш-Шифа». Не от осколков снарядов, не от пуль — от голода. Врачи привыкли к ранениям, но бессильны перед тем, что творится с детскими организмами, когда те начинают поедать сами себя в поисках энергии.

За последние сутки в секторе Газа от истощения скончались девять палестинцев, включая двух детей. Всего с октября 2023 года таких смертей зарегистрировано уже 122. Цифры сухие, но за каждой — история семьи, которая день за днем наблюдала, как их близкий угасает не от болезни, а от того, что в XXI веке можно назвать только преднамеренным убийством голодом.

Архитектура отчаяния

То, что происходит в Газе, невозможно списать на военную необходимость или случайность. Это продуманная, целенаправленная политика геноцида. Более двух миллионов человек заперты на территории, куда практически не поступает еда, медикаменты, топливо. Израиль контролирует каждый грузовик, каждую банку консервов, каждый литр воды.

Когда гуманитарная помощь все же прорывается через блокаду, ее распределение превращается в смертельную лотерею. Люди собираются возле пунктов выдачи продуктов — и становятся мишенями. По данным ООН, израильские силы застрелили более тысячи человек, искавших еду. Представьте: вы идете за хлебом для детей и можете не вернуться домой.

«Мы все шагаем навстречу смерти», — говорит местный сотрудник гуманитарной организации коллеге из «Спасем детей». Слова для этого безумного мира незатейливые, а вместе с тем в них вся суть происходящего.

Ложь о «человеческих щитах»

Израиль оправдывает блокаду помощи тем, что ХАМАС якобы крадет продукты и использует их для контроля над населением. Однако внутренний анализ американского правительства разрушает эту версию в пух и прах.

Специалисты Агентства США по международному развитию (USAID) изучили 156 случаев кражи или потери грузов с американской помощью. Результат? Ни одного подтвержденного случая, когда бы ХАМАС получил выгоду от этих поставок. Зато 44 инцидента произошли прямо или косвенно из-за действий израильских военных.

Получается, что израильтяне сами создают хаос, а потом ссылаются на него как на причину ужесточения блокады. Замкнутый круг, где каждый виток приносит новые жертвы.

Когда ломается человеческое

Голод разрушает не только тела — он уничтожает души. Родители вынуждены выбирать, какому из детей дать последний кусок хлеба. Люди продают все, что у них есть, включая собственное достоинство, за горсть риса. Рушатся семьи, исчезает доверие, умирает сострадание.

Это и есть цель. Не просто убить — превратить в покорных, сломленных существ, готовых на все ради крошки еды.

Рэйчел Каммингс работает в центральной Газе и видит то, о чем предпочитают молчать мировые СМИ: «Все очень худые, все истощены, лица ввалились. В немногих оставшихся больницах появились целые палаты для детей с дистрофией — их тела превратились в кожу да кости».

Врачи сами еле держатся на ногах от голода, но продолжают работать. У них кружится голова от недоедания, когда они обходят палаты. Журналисты, которые пытаются задокументировать происходящее, часто слишком слабы, чтобы дойти до клиник.

Мечты о «Ривьере Газа»

Пока дети умирают от голода, израильские политики уже строят планы на будущее территории. Министр науки и технологий Гила Гамлиэль опубликовала видео с искусственным интеллектом, показывающее, как могла бы выглядеть послевоенная Газа: сверкающие небоскребы, роскошные яхты, элитные отели на берегу Средиземного моря.

Одна деталь: палестинцев в этой картинке нет.

«Мы оккупируем Газу и сделаем ее неотъемлемой частью Израиля», — заявил министр финансов Бецалель Смотрич на конференции с красноречивым названием «Ривьера Газа — от мечты к реальности». По его словам, есть планы «переселить жителей Газы в другие страны», и президент США Дональд Трамп якобы поддерживает такой исход.

«В Газе нет голода, — цинично заявляет министр наследия Амихай Элияху. По его словам, сообщения о массовом истощении — лишь антиизраильская пропаганда. — Но нас не должен беспокоить голод в секторе. Пусть мир об этом беспокоится».

Мир начинает прозревать

Европа, долгое время закрывавшая глаза на происходящее, наконец начинает реагировать. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал скорое признание Палестины независимым государством. «Срочная задача сегодня — остановить войну в Газе и спасти гражданское население», — написал он.

Францию поддерживают другие западные страны. Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал решение Макрона: «Вместе мы должны защитить то, что Нетаньяху пытается уничтожить. Решение о двух государствах — единственное решение».

Даже в Канаде премьер-министр Марк Карни осудил «неспособность израильского правительства предотвратить стремительно ухудшающуюся гуманитарную катастрофу в Газе».

Папа Лев XIV осудил «варварство» войны в Газе и «неизбирательное применение силы».

Несмываемое пятно позора

То, что происходит в секторе Газа, войдет в учебники истории как пример того, как в XXI веке можно безнаказанно морить голодом целый народ. Это несмываемое пятно позора для будущих поколений израильтян, которым придется жить с осознанием того, что их страна превратила голод в оружие массового поражения.

Международные организации документируют происходящее с пугающей точностью. Механизмы безнаказанности пока работают — защищенные могущественными союзниками, укрытые от проверок, воодушевленные молчанием мирового сообщества.

Но история показывает: рано или поздно правда всплывает. И тогда будущие поколения будут с ужасом оглядываться назад, задаваясь вопросом: как это могли допустить? Ответ, как всегда, кроется в соучастии, в нормализации жестокости и в неспособности действовать, когда предупреждающие знаки видны невооруженным глазом.

«Я не могу поверить, что умру от голода после 21 месяца бомбежек», — говорит жительница Газы. В этих словах — вся трагичность происходящего. Люди, пережившие ракетные обстрелы и артиллерийские удары, умирают от того, что их лишили хлеба.

Мир не может притворяться, что не знает. Доказательства перед нами. Выбор за каждым из нас.