Международная научная конференция «Роль Кокандского ханства в развитии государственности и культурного наследия тюркских народов» стартовала 8 июня в Коканде. Это один из древних городов Узбекистана, который в 2022 году был объявлен столицей туризма Тюркского мира. Город имел важное значение торгового центра на Великом Шелковом пути и в XIII веке.

В двухдневной конференции, организованной Министерством туризма и культурного наследия Узбекистана, Министерством высшего и среднего специального образования, Кокандским университетом, Университетом востоковедения и администрацией Ферганского областного хокимята, принимают участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии, 20 докладчиков из других стран, а также более 50 представителей международных организаций и экспертного сообщества. На конференции ожидается выступление генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султанбая Раева, заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств Мирвохида Азимова, заместителя министра туризма и культурного наследия Узбекистана Нусратиллы Зикриллаева и ведущих международных экспертов.

В мероприятии участвуют представители 30 университетов, в том числе гости из Стамбульского, Анкарского, Ходжатепинского университетов, Бакинского государственного университета, Казахстанского национального университета имени аль-Фараби, Бишкекского государственного университета, Туркменского государственного университета, Ташкентского государственного университета востоковедения, Университета узбекского языка и литературы им. А. Навои, Университета мировой экономики и дипломатии.

Для участников конференции организована экскурсия по кампусу, в ходе которой гости могут ознакомиться с учебными корпусами университета, студенческими общежитиями, проектом нового корпуса факультета туризма, универсальным спортивным комплексом, информационно-библиотечным центром, монументом «Тафаккур Гульшани», который посвящен богатому наследию тюркских мыслителей и писателей.

Как отметил ректор Кокандского университета, доктор экономических наук Шерзод Мустафакулов, целью встречи является изучение роли Кокандского ханства в развитии тюркской государственности в Центральной Азии, более глубокое знакомство с историческими событиями этого периода, а также выявление влияния ханства на международные процессы в регионе, знакомство с его культурным и архитектурным наследием и представление его всему миру.

Работа сессий конференции организована на узбекском, турецком, английском и русском языках. В частности, запланировано проведение сессии «История, государственность и геополитическое значение Кокандского ханства», в ходе которой докладчики представят результаты исследований об организационных процессах, государственном управлении, военном потенциале, экономической и социальной жизни Кокандского ханства, территории, значении городов и крепостей ханства, международных отношениях и их роли в регионе Средней Азии.

Еще одна сессия будет посвящена теме «Развития науки и культуры в Кокандском ханстве». В ходе ее работы гостей ознакомят с системой образования в жизни Кокандского ханства и ее влиянием на период после ханства.

Во время работы третьей сессии «Национальное пробуждение в Центральной Азии» участники обсудят идеи джадидизма и движения национального пробуждения, опыт национальной демократической государственности (автономии Туркестана, Ферганской долины и героев национально-освободительного движения в борьбе за свободу). Заключительная сессия — «Сердце тюркского мира-Ферганская долина. Прошлое, настоящее, будущее» — охватит демографические изменения, этническую ситуацию и значение Ферганской долины для сохранения региональной стабильности.

Также в программе — экскурсия по маршруту «Коканд — Риштан — Маргилан», знакомство с историческими памятниками, ремесленными мастерскими, процессами производства шелка и других изделий национальных ремесел.

По итогам международной конференции будут выработаны предложения и замечания по подлинной передаче истории будущим поколениям, а все доклады и исследования будут опубликованы в специализированном сборнике.