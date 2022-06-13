Ученые Российской академии наук собирают и исследуют факты появления неопознанных летающих объектов, сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, его слова приводит ТАСС.

«Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем NASA говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», — подчеркнул он.

При этом в 99,9% случаев то, что принимается за НЛО, объясняется атмосферными или другими физическими процессами, добавил он.

«Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место», — сообщил глава Роскосмоса.

Рогозин допустил, что он лично знаком со свидетельствами летчиков, которые в 1970-х стали очевидцами появления якобы неопознанных летающих объектов и зарисовывали увиденное на бумаге. Чаще всего, по его словам, НЛО видели пилоты во время первого испытательного полета. «Я беседовал с NASA, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения, — отметил он. — Хотелось бы в это верить».

В начале июня в NASA заявили, что займутся изучением неопознанных летающих объектов, то есть «наблюдением явлений в воздухе, которые невозможно идентифицировать как летательные аппараты или известные природные явления». Пока «нет свидетельств того, что неопознанные воздушные явления по своей природе имеют внеземное происхождение», добавили в агентстве.

В мае в Пентагоне прошли открытые слушания, на которых американские военные рассказали о встречах с НЛО. В числе прочего, высокопоставленный сотрудник разведки Минобороны США Рональд Моултри и заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брей утверждали, что военная техника Соединенных Штатов 11 раз чуть не столкнулась с неопознанными летающими объектами. Также на слушаниях показали рассекреченные видеозаписи, на которых видно, как некие объекты пролетают мимо военных самолетов. Видео собраны в архив отчетов, согласно которым за последние годы было зафиксировано около 400 случаев столкновения с предполагаемыми НЛО.