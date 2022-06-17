Ядерное оружие — это самое опасное оружие на Земле, которое может разрушить целый город, уничтожить миллионы людей, а эффект от его применения приводит к тому, что естественная среда обитания будущих поколений станет небезопасной. Опасность ядерного оружия обусловлена уже самим фактом его существования. Согласно данным ООН, в мире до сих пор насчитываются около 22 тыс. единиц ядерного оружия. Вот почему отказ от этого вида вооружения является лучшим способ защитить себя от таких угроз.

В 1968 году под эгидой ООН был разработан Договор о нераспространении ядерного оружия, который в течение более чем 50 лет подписали почти все независимые государства мира (в том числе США, СССР, РФ его как правопреемница, Великобритания, Франция и Китай), за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. Однако отказ от ядерного оружия не всегда гарантирует мир и безопасность.

Горький опыт Украины

В 1994 году Украина добровольно отказалась от доставшегося ей в наследство от СССР ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум. Киев попрощался с 176 межконтинентальными баллистическими ракетами, которые имели 1272 ядерные боеголовки.

Подписанный в столице Венгрии документ гарантировал со стороны США, Великобритании и России уважение независимости, суверенитета и границ Украины. Три государства дали обязательство, что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины. Однако в 2014 году Россия нарушила Будапештский меморандум, захватила Крым и начала войну против Украины на Донбассе, а в феврале 2022 года объявила о начале «Специальной военной операции», ознаменовавшее полномасштабное вторжение в Украину.

Напала бы Россия на Украину, которая на момент обретения независимости в 1991 году располагала третьим по величине ядерным арсеналом в мире, вопрос риторический.

На мюнхенской конференции за несколько дней до российского вторжения президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила гарантий безопасности, которые ей обещали западные страны и РФ по Будапештскому меморандуму. По его словам, с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, и трижды безуспешно.

Помимо Украины сдали свое ядерное оружие Беларусь (первая в мире страна, добровольно отказавшаяся от этого) и Казахстан. В отличие от Киева, ни белорусское, ни казахстанское руководство никаких даже формальных гарантий безопасности не получили.

Подарок КНДР

Если Северная Корея искала еще один предлог для продвижения вперед своей ядерно-оружейной программы, то она нашла его во время вторжения России в Украину. Пхеньян не упустит напомнить всему мировому сообществу о том, что страна, добровольно отказавшаяся от ядерного арсенала, сейчас подвергается нападению со стороны той же страны, которой она передала свои боеголовки.

Пхеньян также регулярно использует опыт Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, бывших лидеров Ирака и Ливии, для оправдания своей ядерной программы как перед своим народом, так и перед всем миром. Оба влиятельных лидера потеряли контроль над властью — и, в конечном счете, над своими жизнями — после того, как их собственные ядерные амбиции прекратились.

Оружие как противостояние могущественной силе

В 1965 году тогдашний министр иностранных дел Пакистана Зульфикар Али Бхутто заявил: «Бомба есть у христиан, у иудеев, а теперь еще и у индуистов. Почему бы и мусульманам не обзавестись своей?».

С тех пор Исламабад начал свою ядерную программу и ныне является единственной мусульманской страной, обладающей этим оружием. Пакистанская программа ядерного вооружения не получила бы развития, если б не противостояние с Индией. Пакистанское правительство отдавало себе отчет в том, что полномасштабная война против соседа с населением в несколько раз большим, чем в Пакистане, обернется для их государства катастрофой, избежать которой можно только получив в свое распоряжение ядерное оружие.

Хотя две страны продолжают конкурировать друг с другом, как это делали в доядерную эпоху, Дели проявляет осторожность в отношении Исламабада, понимая, к чему может привести применение пакистанской армией ядерного арсенала.

Отказ от ядерного оружия, который был и остается одним из главных лозунгов безопасности во всем мире, после захвата Крыма и войны в Донбассе в 2014 году и нынешней более кровавой и масштабной войны РФ против Украины теряет свою прежнюю значимость. Сделки наподобие Будапештского меморандума требуют гораздо более твердых обязательств в области сохранения территориальной целостности, суверенитета и безопасности в отношении таких государств, как Украина.

Ликвидировав или отказавшись от ядерного оружия, каждая страна не должна получить ощущение того, что стала слабее и может быть заманчивой добычей для агрессивных устремлений других государств.

Если бы Украина обладала таким стратегическим оружием, на ее города сегодня не летели бы российские ракеты.

Наличие ядерного оружия у Украины удержало бы ее врагов от полномасштабного вторжения и военного конфликта с использованием авиации, ракет, танков и военных кораблей. Оно служило бы щитом, а не мечом Киева. Перефразируя старинную пословицу, известную со времен Древнего Рима, сегодня про Украину можно сказать: «Хочешь мира, будь готовым не отдавать ядерное оружие».