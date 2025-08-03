В Сочи загорелась нефтебаза после ночной атаки украинских беспилотников. Обломки дрона попали в резервуар с нефтепродуктами в Адлерском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожарные локализовали возгорание утром в воскресенье. «Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализован. В результате падения обломков БПЛА загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Пожар вскоре перешел на еще один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 кв. Метра», — сообщил оперативный штаб края. Горение на одном резервуаре ликвидировали в 06:05, на втором — локализовали в 07:30.

Мэр Сочи Андрей Прошунин уточнил, что обломки также повредили строения в гаражном кооперативе на Авиационной улице.