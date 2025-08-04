Президент США Дональд Трамп заявил о намерении существенно повысить тарифы на товары из Индии из-за закупок и перепродажи российской нефти. Об этом он написал на платформе Truth Social, обвинив Нью-Дели в получении «огромных прибылей» от торговли энергоносителями.
«Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть на открытом рынке, получая огромные прибыли», — отметил Трамп, не уточнив размер повышения тарифов, но это уже вторая его угроза Индии за последние недели.
Накануне замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал «удивительным фактом» то, что Индия «практически сравнялась с Китаем по объемам закупок российской нефти», несмотря на позиционирование Индии «как одного из наших самых близких друзей в мире».
«Он [Трамп] очень ясно дал понять, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России», — заявил Миллер.
В пятницу Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, пообещав ввести еще и дополнительные штрафы из-за сотрудничества с Россией, крупнейшим поставщиком нефти в Индию.
«Помните, что, хотя Индия и является нашим другом, мы вели с ней сравнительно мало бизнеса, потому что их пошлины слишком высоки... [...] Кроме того, Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей для России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине, — заявил тогда Трамп. — Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное, начиная с 1 августа».
По данным Bloomberg, Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на предупреждения США. На выходных было выгружено около 3 млн баррелей с четырех танкеров, еще 2,2 млн баррелей ожидаются в ближайшее время. Власти Индии не давали указаний нефтеперерабатывающим компаниям прекращать импорт.
В субботу Reuters со ссылкой на два анонимных источника в правительстве Индии сообщило, что страна продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы санкций со стороны президента США Дональда Трампа. «Это долгосрочные контракты. Нельзя просто взять и прекратить закупки в один день», — пояснил один из собеседников агентства, отметив высокую чувствительность данного вопроса.