Президент США Дональд Трамп заявил о намерении существенно повысить тарифы на товары из Индии из-за закупок и перепродажи российской нефти. Об этом он написал на платформе Truth Social, обвинив Нью-Дели в получении «огромных прибылей» от торговли энергоносителями.

«Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть на открытом рынке, получая огромные прибыли», — отметил Трамп, не уточнив размер повышения тарифов, но это уже вторая его угроза Индии за последние недели.

Накануне замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал «удивительным фактом» то, что Индия «практически сравнялась с Китаем по объемам закупок российской нефти», несмотря на позиционирование Индии «как одного из наших самых близких друзей в мире».

«Он [Трамп] очень ясно дал понять, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России», — заявил Миллер.