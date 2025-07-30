Россия пригрозила ответными мерами Болгарии после того, как парламент страны 23 июля официально выразил солидарность с Европарламентом в определении РФ как «государства, поддерживающего терроризм». Речь идет о декларации, в которой Москва обвиняется в агрессии против Украины, политических репрессиях и подрыве безопасности в регионе. За документ проголосовали 112 депутатов, в том числе представители партии бывшего премьера Бойко Борисова и группы олигарха Деляна Пеевского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение болгарского парламента «агрессивным беззаконием», пообещав, что подобные шаги «не останутся без адекватного ответа». По ее словам, Болгария «пытается угнаться за локомотивом европейской русофобии» и игнорирует «действия Киева», продолжая поставки оружия Украине.

Документ предусматривает меры по выдавливанию российского влияния из болгарского сектора безопасности, национализацию стратегических объектов, принадлежащих РФ, и расширение санкционного режима.