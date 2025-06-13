Иран выпустил по территории Израиля 150 ракет в ответ на массированные авиаудары по ядерной и военной инфраструктуре. Об этом сообщили в армии Израиля, уточнив, что атака прошла в два этапа. По состоянию на вечер пятницы зафиксировано девять точек попадания. Медики сообщили, что число пострадавших в результате ракетных обстрелов из Ирана возросло до 22 человек; двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Согласно данным издания Axios, в отражении атак участвуют США: американские силы оказывают Израилю помощь в перехвате баллистических ракет.

Ответ Ирана последовал спустя сутки после того, как Израиль развернул масштабную воздушную операцию, в ходе которой были убиты ключевые фигуры в руководстве Революционной гвардии и поражены стратегические ядерные объекты — включая подземный комплекс Фордо и предприятие в Натанзе.

Ожидается, что обстрел может иметь продолжение: по сообщениям иранских СМИ, готовится новая волна ракетных ударов. Израильское военное командование призвало население оставаться в убежищах, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что страна готова к «нескольким волнам атак».