ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран ударил по Израилю 150 ракетами
Израильские медики сообщили о 22 раненых, из них двое — в тяжелом состоянии
Иран ударил по Израилю 150 ракетами
/ AP
13 июня 2025 г.

Иран выпустил по территории Израиля 150 ракет в ответ на массированные авиаудары по ядерной и военной инфраструктуре. Об этом сообщили в армии Израиля, уточнив, что атака прошла в два этапа. По состоянию на вечер пятницы зафиксировано девять точек попадания. Медики сообщили, что число пострадавших в результате ракетных обстрелов из Ирана возросло до 22 человек; двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Согласно данным издания Axios, в отражении атак участвуют США: американские силы оказывают Израилю помощь в перехвате баллистических ракет.

Ответ Ирана последовал спустя сутки после того, как Израиль развернул масштабную воздушную операцию, в ходе которой были убиты ключевые фигуры в руководстве Революционной гвардии и поражены стратегические ядерные объекты — включая подземный комплекс Фордо и предприятие в Натанзе.

Ожидается, что обстрел может иметь продолжение: по сообщениям иранских СМИ, готовится новая волна ракетных ударов. Израильское военное командование призвало население оставаться в убежищах, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что страна готова к «нескольким волнам атак».

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