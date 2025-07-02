Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на «необходимые условия» для заключения 60-дневного перемирия с ХАМАС в Газе. По его словам, в течение этого срока США будут работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Передачу окончательного предложения он поручил Катару и Египту. Условия соглашения не раскрываются, и ХАМАС пока не дал официального ответа.

По данным Axios, заявление Трампа последовало после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером. Они обсуждали обновленный проект сделки, подготовленный Катаром. Комментариев из Дохи не поступало.

ХАМАС настаивает, чтобы любое перемирие вело к полному окончанию войны и выводу израильских войск. Израиль, в свою очередь, требует разоружения ХАМАС, передачи контроля над Газой и изгнания его лидеров — эти условия палестинская сторона отвергает.

В июне США предлагали перемирие на 60 дней, доставку гуманитарной помощи, освобождение 10 заложников и передачу тел 18 погибших израильтян в обмен на 1100 палестинцев. Предполагался и поэтапный вывод израильских войск по согласованным картам, с переходом ко второму этапу — переговорам о постоянном прекращении огня.

ХАМАС тогда выдвинул встречное условие — начинать переговоры о полном прекращении войны с первого дня и заручиться гарантиями США о достижении финального соглашения.

Израильский посол в ООН Дани Данон подтвердил готовность к перемирию, но пригрозил усилением военного давления, если ХАМАС откажется. По его словам, «война закончится, когда вернутся все заложники». В Газе, по оценкам Израиля, остаются около 50 человек, не менее 20 из них живы.

Параллельно Израиль продолжает удары по Газе. В понедельник в результате атаки на кафе в Газе погибли как минимум 20 человек. Израиль обвиняют в препятствовании гуманитарной помощи, но он возлагает ответственность на ХАМАС и защищает деятельность фонда GHF, через который осуществляется распределение помощи.

Встреча Трампа с премьером Нетаньяху намечена на следующую неделю. Американский лидер заявил, что будет «очень тверд» и надеется на достижение окончательной договоренности.