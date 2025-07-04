Президент США Дональд Трамп выразил разочарование после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который не принес никакого прогресса в прекращении войны в Украине. «Я не думаю, что он собирается останавливать войну. Это плохо», — заявил Трамп журналистам.

Разговор, продолжавшийся почти час, состоялся на фоне новой фазы российского наступления. Уже через несколько часов после звонка дроны атаковали пригороды Киева, а артобстрелы на востоке страны унесли жизни по меньшей мере пяти человек. В самой столице Украины прогремели взрывы, системы ПВО сбивали цели в воздухе. Украинские власти сообщили о более 20 пострадавших.

Путин, по словам советника Юрия Ушакова, не отказывается от своих целей — Москва по-прежнему против вступления Украины в НАТО и требует территориальных уступок. Трамп признал, что продвижения в переговорах нет: «Я не добился никакого прогресса».

В пятницу глава Белого дома планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Центральной темой станет приостановка поставок американского оружия, которая застала Киев врасплох —3 июля Пентагон сообщил, что временно останавливает экспорт вооружений нескольким десяткам стран мира, чтобы пересмотреть приоритеты.

Зеленский, находясь в Дании, заявил, что решение США было неожиданным: «Мы рассчитываем на продолжение американской поддержки». По оценкам Politico, запасов украинского оружия и боеприпасов, поставленных еще при президенте Байдене, хватит лишь до конца лета.

Пентагон объяснил паузу пересмотром экспортных разрешений прежней администрации — якобы текущая пауза нужна для уточнения экспорта и сохранения собственных запасов. Однако украинские чиновники называют этот шаг катастрофическим по времени. Зеленский добивался покупки десяти комплексов Patriot на сумму $15 млрд и утверждает, что Европа не способна компенсировать дефицит. Впрочем, в Германии все равно пытаются помочь Киеву и выкупить у США два комплекса Patriot для Украины, пишут немецкие СМИ.

Трамп, в свою очередь, решил сменить тему и обвинил Джо Байдена в истощении арсеналов. «Мы отдали слишком много оружия. Мы должны думать и о своей обороне», — подчеркнул американский лидер.



