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«Отказ от сионизма. Голоса евреев за справедливость» —документальный фильм TRT World
Эксклюзивный документальный фильм TRT World «Отказ от сионизма: Голоса евреев за справедливость» рассказывает о том, как сионистская идеология глубоко укоренилась в израильском обществе, используя страх для поддержания контроля над людьми.
«Отказ от сионизма. Голоса евреев за справедливость» —документальный фильм TRT World
26 января 2025 г.

Это истории тех, кто осмелился оспорить господствующий нарратив и встать на сторону справедливости.

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