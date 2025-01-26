«Отказ от сионизма. Голоса евреев за справедливость» —документальный фильм TRT World

Эксклюзивный документальный фильм TRT World «Отказ от сионизма: Голоса евреев за справедливость» рассказывает о том, как сионистская идеология глубоко укоренилась в израильском обществе, используя страх для поддержания контроля над людьми.