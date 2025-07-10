СБУшника убили среди бела дня

Полковника украинских спецслужб застрелили в центре Киева из пистолета с глушителем

В центре Киева убит сотрудник Службы безопасности Украины. По данным украинских СМИ, жертвой стал полковник СБУ Иван Воронич, которого застрелили из пистолета с глушителем.

«Возбуждено уголовное производство по факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе Киева», — сообщила служба безопасности. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что нападавший выстрелил пять раз из пистолета с глушителем.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в заявлении полиции.

Украинские СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, где видно, как мужчина с сумками идет по парковке, после чего на него нападает другой человек. Полиция отдельно сообщила об обнаружении «тела мужчины с огнестрельным ранением» в том же районе.

Российские военные блогеры приветствовали убийство и намекнули на причастность Москвы. «Мотивов для устранения данного сотрудника СБУ предостаточно — как в наших спецслужбах, так и внутри самой Украины», — написал провоенный телеграм-канал «Рыбарь». Канал утверждает, что погибший работал в подразделении СБУ, которое «получало специальные задания, в том числе, по некоторым данным, диверсионные операции против России».

Военный корреспондент Александр Коц назвал убийство «добрым знаком». «Враг должен бояться на своей территории. Для него не должно быть безопасных мест», — заявил он.

С начала российского вторжения в Украину был убит ряд российских сторонников войны, военных чиновников и украинских коллаборационистов на оккупированных территориях. Среди жертв — дочь идеолога Александра Дугина Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский, бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий и десятки пророссийских чиновников от помощников глав администраций до руководителей избирательных комиссий.