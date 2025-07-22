Россия нанесла массированный авиаудар по Украине в ночь на 22 июля — это одна из крупнейших атак за последние месяцы. Только над Киевом, по данным ВСУ, за ночь были зафиксированы 426 дронов и 24 ракеты, более 400 из них уничтожены или заглушены. В столице два человека погибли, 15 ранены, включая 12-летнего ребенка. Удары пришлись по входу в метро, детскому саду, супермаркету и складам.

Одновременно дроны атаковали Одессу: по словам мэра Геннадия Труханова, были повреждены жилые дома и админздание, вспыхнули пожары, взрывы прозвучали около 2:23 ночи. В результате удара загорелись автомобили, выбиты окна, о пострадавших не сообщается.

В Сумах в результате ночных обстрелов, по сообщениям властей, трое пострадавших, среди них ребенок. Раненых доставали из-под завалов, тушили пожары, проводили эвакуацию.

Атака произошла на фоне подготовки нового раунда мирных переговоров, которые должны пройти 23 июля в Стамбуле. Ожидается обсуждение возвращения пленных, депортированных детей и возможной встречи Зеленского и Путина. Предыдущие переговоры в июне закончились крупнейшим за всю войну обменом пленными, но пока не принесли перемирия.

Удары также совпали с усилиями Запада ускорить поставки оружия Украине. По инициативе Трампа, европейские союзники обсуждают передачу американских систем ПВО, включая Patriot. Германия и Швейцария уже заявили о возможных поставках. Трамп ранее дал Москве 50 дней на мир — в противном случае пригрозил 100%-ными пошлинами на российский экспорт.

В Кремле назвали ультиматум «серьезным», но обвинили Киев в нежелании идти на мир. Украина, в свою очередь, заявляет, что готова к переговорам «в любое время», если первой темой станет прекращение огня.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.